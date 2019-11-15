В Урюпинске Волгоградской области водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылся

Происшествия 15.11.2019 10:31
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15.11.2019 10:31
В Урюпинске Волгоградской области полицейские разыскали участника ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, дорожное происшествие случилось на проспекте Ленина. Автомобиль «Киа Рио» наехал на 5-летнего мальчика, который переходил дорогу на пешеходном переходе в сопровождении взрослого. Водитель с места происшествия скрылся, но его нашли. За рулем был 32-летний мужчина. Мальчику оказали медицинскую помощь.
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