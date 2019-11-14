Происшествия 14.11.2019 13:19
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14.11.2019 13:19
Снаряд был обнаружен рабочими во время работ по реконструкции центральной набережной Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, найденный боеприпас был классифицированкак 152-мм артиллерийский снаряд советской гаубицы времен Великой Отечественной войны, которая выпускалась с 1937 по 1946 год, и до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира.
Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа транспортировали снаряд на полигон Прудбой и уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
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