Происшествия

При реконструкции набережной в центре Волгограда рабочих испугал снаряд времен войны

Происшествия 14.11.2019 13:19
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14.11.2019 13:19


Снаряд был обнаружен рабочими во время работ по реконструкции центральной набережной Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, найденный боеприпас был классифицированкак 152-мм артиллерийский снаряд советской гаубицы времен Великой Отечественной войны, которая выпускалась с 1937 по 1946 год, и до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира. 

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа  транспортировали снаряд на полигон Прудбой и уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

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