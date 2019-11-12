Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 52,5 млн рублей
Расследования 12.11.2019 12:29
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12.11.2019 12:29
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города Москвы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, москвич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, являясь фактическим руководителем строительной организации, в 2011 году уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке строительных материалов и выполнении подрядных работ с привлечением 14 юридических лиц, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность.
Таким способом фирмой обвиняемого не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организации в сумме более 52,5 млн рублей.
С августа 2014 года по сентябрь 2019 года обвиняемый находился в розыске.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела признает частично.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд г.Волгограда.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
Санкция ч.2 ст.199 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
Кроме того, прокуратурой Волгоградской области предъявлено в суд исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.
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