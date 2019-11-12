Экономика

Банк «Открытие» более чем в полтора раза увеличил партнерскую банкоматную сеть

Экономика 12.11.2019 09:55
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12.11.2019 09:55


Банк «Открытие» расширил партнерскую банкоматную сеть, к которой в ноябре 2019 года присоединились Промсвязьбанк, Совкомбанк, БКС Банк и ВТБ, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Теперь клиентам «Открытия» доступно снятие наличных без комиссии в 35 000 устройствах на территории всей страны.
Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.
Напомним, что объединенная сеть также включает банкоматы Альфа-банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, ЮниКредит Банка, Банка ЗЕНИТ, Банка Русский стандарт, Банка Уралсиб, Веста банка и СКБ-Банка. Дополнительно клиенты «Открытия» могут пополнять свои карты в банкоматах Альфа-банка без комиссии.
«Развитие технологий дистанционного банковского обслуживания, в том числе банкоматной сети, – одно из приоритетных направлений развития бизнеса нашего «Открытия», - говорит Александр Дынин, директор департамента эквайринга банка «Открытие». – Мы будем расширять географию сети и добавлять новый функционал, доступный на всех устройствах банков-партнеров, что обеспечит дополнительные удобства нашим клиентам».

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