ВТБ предоставляет скидку в 15% на брокерскую комиссию

Экономика 11.11.2019 12:27 Реклама
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11.11.2019 12:27 Реклама
ВТБ Капитал Инвестиции временно снизил комиссионное вознаграждение на 15% по сделкам с ценными бумагами и иностранной валютой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, акция действует до конца ноября.
Совершать операции на более выгодных условиях можно в «ВТБ Мои Инвестиции», через личный кабинет брокера, подав заявку по телефону или в офисах ВТБ с форматом обслуживания «Привилегия». Предложение актуально как для новых, так и для действующих клиентов ВТБ. Открыть брокерский счет за несколько минут и воспользоваться предложением можно через приложения «ВТБ Мои Инвестиции» и «ВТБ Онлайн».
«Тарифы ВТБ по брокерскому обслуживанию сегодня одни из самых низких на рынке. При этом, согласно стратегии ВТБ, мы стараемся предложить максимально удобный сервис для наших клиентов. Запущенная на весь ноябрь акция должна сделать инвестирование еще более привлекательным для наших клиентов. На фоне снижающихся ставок по депозитам мы видим рост интереса населения к инвестиционным продуктам и стараемся сделать все, чтобы его удовлетворить. Рассчитываем, что темпы притока розничных клиентов на рынки капитала в дальнейшем будут только расти, и инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений населения», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.
Количество открытых в ВТБ брокерских счетов с начала года выросло более чем в 2 раза, до 783,5 тысяч на 1 ноября 2019 г. Помимо удобной линейки тарифов росту способствовала цифровая трансформация бизнеса ВТБ. За 3 квартал 2019 г. более 97% от всех открытых брокерских счетов пришлось на цифровые каналы – «ВТБ Мои Инвестиции» и «ВТБ Онлайн».
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