



Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день» — самый выгодный день в году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, всем жителям России будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году, с большими скидками.

Впервые в «Зелёном дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, «Ситимобил», DeliveryClub, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс. Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:

•потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых;

•скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка;

•оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;

•повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;

•скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

•возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др).;

•скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка.

•Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.

•Маркетплейс«Беру!»подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%.

•Медицинский сервис DocDocпредложит консультации врачей со скидкой до 24%.

•«Сбербанк Лизинг»предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки MercedesBenz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу.

•«Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65%.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сбербанк продолжает добрую традицию и отмечает день рождения самым выгодным днем в году. Жители России могут оформить продукты и услуги на уникальных условиях, а также получить специальные подарки от партнёров банка. Итоги прошлого года показали, что клиентам понравилась наша идея и они активно участвовали в акции. Уверен, и в этот раз каждый участник Зелёного дня сможет найти для себя интересные предложения и скидки».

Также на «Зелёный день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас»,Simple,Bosco,Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, NewBalance, «Газпромнефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

Примеры конкретных предложений: скидки до 35% — на технику Samsung, до 25% — в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки», до 30% — в «Иль деБотэ», до 35% — на технику Huawei, до 45% - на автомобили в «АВИЛОНе».

В сети автозаправок «Газпромнефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке на 30 литров. Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40% на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi. До 50% скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест» и скидку до 60% в MED-магазине.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», спецпредложения и скидки «Зелёного дня» впервые будут доступны в новом каталоге. Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178.

Напомним, впервые акция «Зелёный день», в ходе которой были предложены программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днем скидок: меняя традиционные представления о праздновании дня рождения, принимать подарки не самим, а дарить их своим клиентам, сотрудникам и партнерам. Первый «Зелёный день» стал удачным для всех: участники смогли получить качественные услуги и товары по аукционной стоимости, партнеры отметили рост продаж в разы, банк получил рекордный объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В 2018 году предложениями компаний — участников акции «Зелёный день» воспользовалось более 2,5 млн жителей России.



