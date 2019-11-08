



20,2 млрд рублей потратят в 2020 году на реализацию нацпроектов в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной думы, на ближайшие три года сумма финансирования составит 68 млрд рублей. Проект бюджета региона на будущий год рассмотрели на заседании комиссии регпарламента по вопросам реализации нацпроектов.

По сравнению с текущим годом финансирование нацпроектов увеличивается. По словам руководителя профильной думской комиссии Олега Савченко, темпы реализации программ также заметно возрастают. «Показатели будущего бюджета более чем оптимистичны. Это позитивный результат той деятельности, основание для которой было заложено ещё пять лет назад. Однако расслабляться нельзя: мы видим итог работы по развитию экономики региона, теперь нам необходимо сделать так, чтобы бюджетные средства использовались с максимальной эффективностью, и приступать к дальнейшему планированию. Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета у Волгоградской области появляются новые возможности для реализации своего потенциала», - отметил Олег Савченко.

Самая большая сумма финансирования в рамках нацпроектов предусмотрена на сферу демографии - 5,7 млрд рублей. Львиная доля выделенных денежных средств пойдет на финансовую помощь семьям при рождении детей и строительство в регионе 25 детсадов, что позволит полностью обеспечить местами в детских садах малышей в возрасте до трех лет. Значительные суммы также выделяются на реализацию областной программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

В будущем году на финансирование проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в региональном бюджете запланировано более 4,5 миллиарда рублей Ремонтом охватят около двух тысяч километров автотрасс. В частности, до 2021 года будет завершен капремонт Третьей Продольной магистрали и мостового перехода Волжской ГЭС, начнется возведение дороги в объезд Волгограда.

Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году превысит 3,5 миллиарда рублей. По словам депутата облдумы, ректора ВолГМУ Владимира Шкарина, средства, прежде всего, предназначены для укрепления материально-технической базы лечебных учреждений и строительство новых медицинских объектов.

Особое значение имеет проект строительства лечебно-диагностического корпуса областного онкодиспансера. «Прошли времена модернизации и так называемой оптимизации системы здравоохранения. Это всегда легче делать, чем что-то создавать. И очень хорошо, что сегодня Москва и бюджет страны помогают и софинансируют. Волгоградская область стоит в числе лидеров при получении этих федеральных денег», - отметил Олег Савченко.

На реализацию проекта «Экология» в проекте бюджета региона заложено 3,2 млрд рублей. Еще 1,5 млрд рублей предусмотрено по направлению «Жилье и городская среда», в том числе для переселения граждан из аварийных домов и благоустройства поселений.

"Суммы неокончательные, мы рассчитываем, что они будут увеличены до конца года после подписания соглашений между регионом и федеральными министерствами", – уточнил заместитель председателя комиссии Волгоградской областной думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона Андрей Таев.

Напомним, в Волгоградской области в рамках 12 национальных проектов осуществляются 53 приоритетных региональных проекта. Всего до 2024 года во всех муниципальных образованиях области предстоит реализовать более тысячи мероприятий на сумму 112,8 млрд рублей.