Расследования

В Волгоградской области конкурсный управляющий кооператива-банкрота копил долги по зарплате

Расследования 07.11.2019 14:26
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07.11.2019 14:26


Конкурсный управляющий сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Калачевский" идет под суд за невыплату зарплаты работникам кооператива. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд.
Установлено, что 54-летний обвиняемый не выплачивал заработную плату сотрудникам кооператива, хотя финансовые возможности для этого были. В результате в период с ноября 2018 года по январь 2019 года перед шестью работниками образовалась задолженность на общую сумму порядка 500 тысяч рублей. Свою вину обвиняемый не признает. 
Расследование уголовного дела проводили сотрудники СО по Калачевскому района СУ СК России по Волгоградской области. В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками кооператива полностью погашена. 

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