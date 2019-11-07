Расследования 07.11.2019 14:26
389 1
07.11.2019 14:26
Конкурсный управляющий сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Калачевский" идет под суд за невыплату зарплаты работникам кооператива. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд.
Установлено, что 54-летний обвиняемый не выплачивал заработную плату сотрудникам кооператива, хотя финансовые возможности для этого были. В результате в период с ноября 2018 года по январь 2019 года перед шестью работниками образовалась задолженность на общую сумму порядка 500 тысяч рублей. Свою вину обвиняемый не признает.
Расследование уголовного дела проводили сотрудники СО по Калачевскому района СУ СК России по Волгоградской области. В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками кооператива полностью погашена.
Реклама
Популярное по теме
01.11.2019 18:02
28297 57
21.10.2019 15:33
32741 42
04.11.2019 17:20
16170 7
"Год скостили": экс-судья из Волгоградской области поедет в колонию за гибель двух братьев07.11.2019 16:40
Расследования 07.11.2019 16:40
3879 5 Обсудить
Под Волгоградом селянин избил жену черенком, затем помирился и бросил в лесу07.11.2019 14:37
Расследования 07.11.2019 14:37
2134 6 Обсудить
В здании Росреестра у жителя Волгограда «отжали» квартиру07.11.2019 13:22
Расследования 07.11.2019 13:22
1883 13 Обсудить
Подробили на квартиры: двое волгоградцев идут под суд за мошенничество при продаже дома-самостроя06.11.2019 11:23
Расследования 06.11.2019 11:23
3450 2 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор за ложное сообщение о бомбе в аэропорту06.11.2019 09:08
Расследования 06.11.2019 09:08
815 Обсудить
Подозреваемого в хищении данных клиентов банков "Антона 2131" освободили из-под стражи в Волгограде05.11.2019 12:12
Расследования 05.11.2019 12:12
16243 8 Обсудить
Под Волгоградом прапорщик УФСИН взял от осужденного 200 тысяч за перевод в другую колонию04.11.2019 17:20
Расследования 04.11.2019 17:20
16170 7 Обсудить
В Волгограде расследуют дело о Telegram-мафии04.11.2019 07:26
Расследования 04.11.2019 07:26
15116 4 Обсудить
В Волгограде разыскивают пропавшего пять дней назад подростка03.11.2019 12:21
Расследования 03.11.2019 12:21
7214 13 Обсудить
Глава Светлоярского района Волгоградской области поручила следить за журналистом?01.11.2019 18:02
Расследования 01.11.2019 18:02
28297 57 Обсудить
Арестован волгоградец, отрезавший головы матери и сожительнице (ВИДЕО)01.11.2019 15:31
Расследования 01.11.2019 15:31
14057 3 Обсудить
Под Волгоградом водителя "Мерседеса" взяли под стражу за нанесение ударов полицейскому01.11.2019 14:42
Расследования 01.11.2019 14:42
2825 10 Обсудить
В Волгограде квартиру больных пенсионерок «отжали» за микрокредит01.11.2019 12:35
Расследования 01.11.2019 12:35
3871 12 Обсудить
Волгоградка идет под суд за убийство пожилой няни 4-летнего сына31.10.2019 16:59
Расследования 31.10.2019 16:59
7458 1 Обсудить
В Волгограде осудили иностранца за продажу «левого» алкоголя стоимостью 2,4 млн рублей30.10.2019 15:33
Расследования 30.10.2019 15:33
3357 0 Обсудить
Реклама