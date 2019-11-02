На Россию идет аномальное тепло: в Волгограде будет жарко

Общество 02.11.2019 13:00
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02.11.2019 13:00
На следующей неделе в Центральной России установится аномально теплая погода. Об этом, как сообщают сегодня федеральные СМИ, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
К примеру, в Москве днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура будет варьироваться от +3 до +8 градусов, указал Тишковец. Он отметил, что для ноября это чрезвычайно высокие показатели. По сравнению со столицей, на следующей неделе в Волгограде будет даже не тепло, а жарко. С понедельника, 4 ноября, температура начнет подниматься. Пиковый показатель в +19 градусов ожидается в четверг, 7 ноября. По данным сайта Gismeteo.ru, тепло продержится в Волгограде до 14 ноября.
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