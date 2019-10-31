



Работа «в полях», командировки, виртуальные офисы - эти условия современного бизнеса подталкивают сотрудников компаний всё чаще использовать для деловых звонков мобильную связь.

При этом руководители компаний отказываются от корпоративной мобильной связи из-за потери контроля над работой персонала. Если звонки приходят на сотовые, намного сложнее отслеживать коммуникации, так как офисная АТС не фиксирует телефонные звонки, а записи самих разговоров не попадают в систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) компании.

«Телфин ». Как решить вопрос объединения мобильной связи и CRM читателям ИА «Высота 102», рассказали специалисты компании».

Единая сеть из мобильных телефонов

IP-телефония , в частности, сервис FMC. Это технологическое решение, которое позволяет создать единую корпоративную телефонную сеть из офисных и мобильных телефонов с общим планом короткой нумерации. Для работы данного сервиса необходимы: Одним из эффективных решений интеграции мобильной связи и CRM является, в частности, сервис FMC. Это технологическое решение, которое позволяет создать единую корпоративную телефонную сеть из офисных и мобильных телефонов с общим планом короткой нумерации. Для работы данного сервиса необходимы:

● Виртуальная АТС

Офисная АТС ведет статистику входящих и исходящих звонков по числу принятых и пропущенных вызовов, длительности разговоров. Фиксируется время ожидания, общая продолжительность разговоров. Эти данные доступны как по отдельным сотрудникам, так и группе номеров. АТС также позволяет записывать и хранить телефонные разговоры.

● Сим-карта с опцией FMC

Компания «Телфин», ведущий провайдер IP-телефонии в России, предлагает к подключению сервис FMC на базе сим-карт Билайн и МегаФон. Абонентская плата за одну сим-карту Билайн — от 300 рублей в месяц, сим-карту Мегафона — от 200 рублей в месяц. Каждому мобильному номеру присваивается свой добавочный в виртуальной АТС компании.

«Сервис FMC стал настоящей находкой для нашей компании. С его помощью нам удалось решить задачу мобильности администраторов. При этом не пришлось тратиться на дорогостоящее оборудование», - комментирует услугу заместитель директора по проектам компании «Вселенная красоты» Наталья Борисова.

Благодаря опции FMC мобильный становится полноценным добавочным номером, и все возможности офисной АТС распространяются на вызовы сотового телефона. Таким образом, данные из АТС по мобильным звонкам легко интегрируются с CRM-системой и отслеживается история сотрудничества по каждому клиенту.

Важно: во время звонка с мобильного у клиента или партнера высвечивается именно корпоративный номер, а не мобильный.

Мобильные как добавочные номера

Если компании по каким-то причинам не подходит данный вариант интеграции мобильной связи и CRM, можно подключить мобильные номера сотрудников как добавочные, то есть поставить переадресацию. Конечно, такой способ интеграции решений не является полноценной заменой сервиса FMC, так как поддерживает лишь некоторые его возможности.

Например, АТС продолжает вести статистику, но только по входящим звонкам, записываются телефонные разговоры. В случае интеграции с CRM эта информация также попадает в корпоративную базу клиентов. Сотрудники, как и в случае с FMC, непосредственно из приложения прослушивают звонки, «в один клик» набирают номера клиентов и партнеров.





Компании чаще предпочитают отказываться от личных мобильных и подключать для сотрудников виртуальные мобильные номера. Это обычные телефонные номера, которые также можно подключить к виртуальной АТС и пользоваться всеми опциями для работы со звонками. Единственное ограничение, на рынке представлены номера только 2-х городов России: Москвы и Санкт-Петербурга.

Возможности интеграции мобильной связи и CRM

Итак, существует три способа объединить мобильные номера сотрудников и интегрировать их с корпоративной CRM-системой:

● сервис FMC;

● виртуальные мобильные номера;

● подключение мобильных как внешних добавочных.

Как показывает практика, интеграция мобильной связи и CRM дисциплинирует сотрудников, упрощает процесс коммуникаций с клиентами, повышает уровень сервиса, сокращает время обработки заявок.

Руководителям интеграция помогает держать руку на пульсе и не терять клиентов в случае ухода менеджеров, контролировать работу сотрудников, отслеживать нагрузку и грамотно составлять планы продаж.

«Вы все еще хотите отказаться от корпоративной мобильной связи? Надеемся, нам удалось переубедить вас. Какой способ интеграции выбрать? Решать только вам. Наши сотрудники подберут оптимальное и эффективное решение»,- утверждают в компании «Телфин».



