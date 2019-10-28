В Волгограде кража дорогого велосипеда попала на камеру

Происшествия 28.10.2019 12:49
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28.10.2019 12:49
В Волгограде разыскивается похититель велосипеда. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, 14 октября 2019 года в дежурную часть отдела полиции Центрального района обратился горожанин, который заявил о краже велосипеда стоимостью 65 тысяч рублей с велопарковки у одного из домов по проспекту Ленина. Камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде здания, зафиксировали предполагаемого подозреваемого в совершении данного преступления. Приметы преступника: мужчина славянской внешности, на вид 18-20 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, волос темно-русый средней длины. Был одет в темную куртку с капюшоном, синие джинсы, темную обувь.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (8442) 93-75-44 (дежурная часть отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Волгограду) или 02.
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