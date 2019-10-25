



Проект перехода в Волгограде на новую систему исчисления налога на имущество физлиц не вызвал бурных обсуждений у городских депутатов. Как сообщает ИА "Высота 102", вопросы возникли только у одного народного избранника, а остальные предпочли быстро одобрить документ, проголосовав "за".

Ранее этот важный проект прошел семь думских комитетов, где также был одобрен.

Как уже сообщало информагентство, согласно требованиям Налогового кодекса РФ, с 1 января 2020 года все регионы России обязаны перейти на новую систему, в соответствии с которой суммы платежей будут формироваться на основе кадастровой оценки. Государство отвело на переходный период пять лет – за эти годы 74 субъекта РФ уже ввели на своих территориях новую систему налогообложения.

В настоящее время расчет платы по налогу на имущество физических лиц ведется сходя из инвентаризационной стоимости объектов. Муниципалитет предлагает установить минимальную ставку в размере 0,1%. Первые извещения с имущественным налогом, начисленным по новому порядку, горожане получат во второй половине 2021 года. 44% собственников недвижимости в Волгограде освободят от уплаты налога. Для оставшихся 56% предлагается установить дифференцированные ставки в зависимости от категории объектов недвижимости: влиять будут и год постройки, и тип строения (МКД или ИЖС), и место расположения, и площадь, и другие факторы. Подробно об этом читайте в материале "Волгоградцам по-новому рассчитают плату за имущественный налог"



