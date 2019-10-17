Волгоградцам по-новому рассчитают плату за имущественный налог

Общество 17.10.2019 15:56
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17.10.2019 15:56
Проект перехода на новую систему исчисления налога на имущество физлиц готовится принять Волгоградская гордума. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, семь думских комитетов уже рассмотрели и одобрили документ. Важную тему депутаты планируют обсудить на ближайшем думском заседании, которое запланировано на 25 октября.
В настоящее время расчет платы по налогу на имущество физических лиц ведется сходя из инвентаризационной стоимости объектов. Согласно требованиям Налогового кодекса РФ, с 1 января 2020 года все регионы России обязаны перейти на новую систему, в соответствии с которой суммы платежей будут формироваться на основе кадастровой оценки. Государство отвело на переходный период пять лет – за эти годы 74 субъекта РФ уже ввели на своих территориях новую систему налогообложения.
Муниципалитет предлагает установить минимальную ставку в размере 0,1%. Кроме того, Волгоград воспользовался правом определения налоговых льгот и разработал в дополнение к федеральному пакету свой перечень льгот для разных категорий граждан. Это пенсионеры, инвалиды, дети-инвалиды и их родители (а также опекуны), ветераны боевых действий, предпенсионеры, многодетные семьи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и другие категории граждан.
Первые извещения с имущественным налогом, начисленным по новому порядку, горожане получат во второй половине 2021 года. 44% собственников недвижимости в Волгограде освободят от уплаты налога. Для оставшихся 56% предлагается установить дифференцированные ставки в зависимости от категории объектов недвижимости: влиять будут и год постройки, и тип строения (МКД или ИЖС), и место расположения, и площадь, и другие факторы.
По данным за 2018 год, в Волгограде 461 399 объектов недвижимости, принадлежащих горожанам на праве собственности. Из них 351 753 (77%) – это квартиры, 73 241 (16%) – жилые дома, остальное (7%) – это объекты незавершенного строительства, гаражи и различные хозяйственные постройки.
Как отмечают специалисты управления экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда, для подавляющего числа горожан переход на новый порядок расчета налога на имущество практически не скажется на сумме в платежке. Более того, во многих случаях при исчислении налога от кадастровой стоимости платеж окажется даже меньше, чем от инвентаризационной.
Для тех же, у кого сумма налога изменится, – это произойдет постепенно, в течение нескольких лет. При этом, как подчеркивают разработчики документа, в Волгограде таких меньшинство. Речь идет о собственниках больших и дорогих квартир, коттеджей солидного размера.
Для абсолютного большинства – 99% – владельцев квартир в областном центре, имеющих кадастровую стоимость до 5 млн рублей , - налоговая ставка будет минимально возможной - 0,1%.
Ставка 0,2% предусмотрена для частных жилых домов с кадастровой стоимостью от 500 тысяч до 2 млн рублей. Таких в Волгограде примерно половина от общего количества домовладений.
А вот в отношении жилых строений, расположенных на дачных, садовых участках площадью до 50 квадратных метров (это практически все дачи в черте города), сумма налога вообще будет равна нулю.
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