Происшествия

В Волгограде вор разобрал стенку павильона и взял немного кофе

Происшествия 22.10.2019 17:46
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22.10.2019 17:46


В Волгограде ищут вора, которому удалось разобрать заднюю стену и проникнуть в стоявший на сигнализации павильон, где торгуют чаем, кофе и табаком. Как стало известно ИА «Высота 102», происшествие произошло в ночь с воскресенья на понедельник на улице Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда. Незваный гость поживился в ларьке различным товаром и другими привлекательными вещами. 

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