В Волгограде вор разобрал стенку павильона и взял немного кофе

Происшествия 22.10.2019 17:46
980 1
22.10.2019 17:46
В Волгограде ищут вора, которому удалось разобрать заднюю стену и проникнуть в стоявший на сигнализации павильон, где торгуют чаем, кофе и табаком. Как стало известно ИА «Высота 102», происшествие произошло в ночь с воскресенья на понедельник на улице Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда. Незваный гость поживился в ларьке различным товаром и другими привлекательными вещами.
Реклама
Популярное по теме
10.10.2019 19:15
43188 0
03.10.2019 19:46
41018 4
22.10.2019 07:57
28948 7
Два трупа обнаружены на месте сгоревшего дома в Волгоградской области22.10.2019 10:09
Происшествия 22.10.2019 10:09
9786 3 Обсудить
Присели погрызть семечки у Вечного огня: два контрактника задержаны в Волгограде22.10.2019 08:56
Происшествия 22.10.2019 08:56
5648 13 Обсудить
В Волгограде двое полицейских погибли в ночной аварии с трамвайным спецвагоном22.10.2019 07:57
Происшествия 22.10.2019 07:57
28948 7 Обсудить
Телефонный внук Денис обокрал бабушку в Волжском Волгоградской области21.10.2019 18:00
Происшествия 21.10.2019 18:00
2456 Обсудить
Под Волгоградом в ДТП с отбойником и легковушкой пострадал ребенок21.10.2019 16:16
Происшествия 21.10.2019 16:16
803 1 Обсудить
Машиниста с простреленной головой нашли в поле у села в Волгоградской области21.10.2019 16:10
Происшествия 21.10.2019 16:10
4332 2 Обсудить
В Кировском районе в Волгограде «у всех на виду» угнали белый «Mercedes»21.10.2019 12:47
Происшествия 21.10.2019 12:47
3463 12 Обсудить
«Прикольные» пенсии выдала старикам почтальон в Волгоградской области21.10.2019 08:25
Происшествия 21.10.2019 08:25
11124 4 Обсудить
В Волгограде строитель упал с третьего этажа во время работы20.10.2019 18:56
Происшествия 20.10.2019 18:56
4310 0 Обсудить
Задушенную сотрудницу детского сада в Волгограде нашли в подвале старой дачи20.10.2019 11:08
Происшествия 20.10.2019 11:08
23131 13 Обсудить
В Волгограде с ножом промышлял сборщик урожая из Московской области20.10.2019 10:17
Происшествия 20.10.2019 10:17
2179 0 Обсудить
В Волгограде мошенник в черном напустил туману и бесплатно заполучил 8-й IPhone20.10.2019 09:21
Происшествия 20.10.2019 09:21
5744 3 Обсудить
Три трупа найдены после пожара на Аграрной в Волгограде19.10.2019 15:58
Происшествия 19.10.2019 15:58
4735 1 Обсудить
Во время экскурсии в Волгограде пропал сирота из Камышина19.10.2019 15:22
Происшествия 19.10.2019 15:22
2283 2 Обсудить
В Волгограде студента-первокурсника ограбили ночью в лифте19.10.2019 14:23
Происшествия 19.10.2019 14:23
2713 3 Обсудить
Реклама