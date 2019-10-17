Экономика

Банк «Открытие» представил Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса

Экономика 17.10.2019 18:07
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17.10.2019 18:07


Банк «Открытие» совместно с Google, Mail.ru Group, Московской школой управления Сколково и РАЭК замерили готовность малого и среднего бизнеса к цифровой экономике. Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ.
Было проведено масштабное исследование готовности предприятий МСБ Москвы и российских регионов к цифровой модели бизнеса, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Основными барьерами на пути к цифровизации, по оценкам предпринимателей, являются незаинтересованность руководителей компаний в переходе на цифровой формат (21%) и бюджетные ограничения в компаниях на внедрение цифровых технологий (20%). В то же время предприниматели видят плюсы в цифровизации бизнеса: на первый план выходят такие ее преимущества, как удобство контроля над процессами (34%) и увеличение скорости работы (33%).
Для оценки готовности бизнеса к цифровой экономике в рамках исследования был рассчитан Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (Business Digitization Index, BDI). Он интегрирует пять частных индексов:
• Каналы передачи и хранения информации: данный индикатор показывает, используются ли в работе компании различные цифровые каналы передачи и хранения информации (облачные технологии, корпоративная почта, мессенджеры, системы автоматизации и т.д.)
• Интеграция цифровых технологий: параметр измеряет уровень внедрения технологий в работу – искусственный интеллект, интернет вещей, 3D печать, использование онлайн-документов и т.д.
• Использование интернета в продажах: показатель учитывает различные активности, которыми пользуются предприятия в интернет-каналах (наличие сайта, страницы в социальных сетях, использование каналов продвижения и т.д.)
• Информационная безопасность: параметр измеряет готовность предпринимателей к потенциальным цифровым угрозам в процессе ведения бизнеса
• Цифровое обучение: индикатор демонстрирует уровень готовности руководства компании обучать персонал в области цифровых технологий, а также наличие опыта проведения подобных курсов и тренингов
В сентябре 2019 года Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (BDI) в среднем по стране составил 45 процентных пунктов из 100 возможных. Это свидетельствует о том, что сегодня малый и средний бизнес России недостаточно осведомлен о преимуществах внедрения цифровых технологий и возможностях усовершенствования рабочих процессов путем цифровизации компании. Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса отличается у разных компаний: для ИП он составляет 42 пункта, для компаний-юридических лиц – 49 пунктов.
Каналы передачи данных и хранения информации
Каналом передачи и хранения информации с максимальным охватом предпринимателей является корпоративная почта: ей пользуются 48% предпринимателей. Также достаточно востребованы системы для автоматизации работы предприятия (43%).
«Согласно результатам проведенного исследования, среди всех способов хранения и передачи информации российские предприниматели больше всего довольны облачными решениями: уровень удовлетворенности составляет 94%. Уже сейчас облака являются вторым по популярности среди подобных способов: ими пользуется 46% российских представителей малого и среднего бизнеса. Мы видим, что уровень проникновения облачных решений высок уже сейчас, но есть и значительный потенциал для роста», — комментирует Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.
Интеграция цифровых технологий
Интернетом для ведения бизнеса пользуется подавляющее большинство компаний (92%). Среди различных цифровых технологий для ведения бизнеса наиболее востребованными являются мобильные приложения (50%), за ними следуют технологии интернета вещей (26%).
Документы для совместной работы (например, Google Docs) используют около половины компаний: 6% пользуются только ими, 40% совмещают использование онлайн- и офлайн-документов.
Электронный документооборот используют три четверти компаний (73%), однако полностью перешли на него только 12%.
Использование интернета в продажах
Большинство компаний имеют свои сайты (54%). Размещение на онлайн-картах (Яндекс.Карты, 2GIS, Google Maps) является достаточно распространенной практикой: 87% компаний представлены на них. Страницы в социальных сетях имеют 43% российских компаний. В регионах наиболее популярен VK.com (80%, в среднем по России – 74%), в Москве – Instagram (79%, в среднем по России – 57%) и Facebook (66%, в среднем по России – 34%). Мессенджеры для работы с клиентами используют 79% компаний.
Наиболее часто используемыми каналами продвижения являются реклама в интернете (46%) и офлайн-каналы (37%). 
Представители большинства компаний пока не готовы перевести взаимодействие с клиентами полностью в онлайн-формат. Так, 38% представителей бизнеса указали на то, что решать рабочие вопросы нужно только лично, 45% сказали о необходимости периодических встреч.
Информационная безопасность в компании
Утвержденная политика информационной безопасности есть у трети компаний (34%). Среди юридических лиц этот показатель выше и достигает 41%. Прописанная политика конфиденциальности есть у 45% компаний.
Четверть всех компаний (23%) не используют в своей работе инструментов обеспечения информационной безопасности (антивирусное ПО, межсетевые экраны, центры мониторинга сетевых атак). Антивирусные программы – наиболее популярный способ обеспечения информационной безопасности.
Цифровое обучение
В 28% компаний организовывалось обучение сотрудников использованию цифровых технологий. Более трети всех представителей компаний (39%) не видят необходимости в обучении сотрудников пользованию новыми инструментами и специализированными программами для бизнеса, каждый четвертый представитель (24%) считает, что курсы по пользованию цифровыми технологиями нужны всем сотрудникам.
Доля компаний, имеющих специалистов по работе с цифровыми технологиями, относительно невелика – 12% (интернет-маркетологи есть в 9% компаний, веб-аналитики – в 8%, веб-разработчики – в 7%).
Удаленная работа является достаточно популярной среди представителей МСП: у 4% компаний все сотрудники работают удаленно, у 40% удаленно работают некоторые сотрудники.
Заместитель Президента-Председателя Правления Банка «Открытие» Надия Черкасова отметила, что несмотря на обозначенные барьеры на пути к цифровизации, 92% предпринимателей считают, что цифровизация дает премущества компании.
«Тот факт, что предприниматели видят плюсы в цифровизации бизнеса и признают ее преимущества является хорошей тенденцией. Действительно, цифровизация выступает катализатором активности предпринимателей в экономике и создает новые возможности и бизнес-модели. Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса демонстрирует, что предприниматели находятся в активной стадии заинтересованности в новых технологиях. Банк «Открытие» предоставляет клиентам малого и среднего бизнеса широкий спектр сервисов в дистанционных каналах и предлагает образовательную платформу Open Academy для прокачивания навыков продвижения и эффективности в эпоху цифровизации», — сказала Надия Черкасова.
«РАЭК неоднократно подчеркивала, что, в то время как крупный бизнес активно вовлечен в процессы цифровой трансформации, игроки малого и среднего бизнеса пока не до конца понимают, что именно значит для них цифровая экономика, какие кардинальные улучшения она может привнести в бизнес-процессы, а также не видят своего места в программе цифровизации экономики при участии государства. Довольно низкое значение индекса цифровизации, выявленное по результатам исследования, подтверждает эти выводы»,— отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.
По его словам, именно предприятия малого и среднего бизнеса формируют предпринимательскую экосистему, которая является базисом экономики страны. «Россия обладает значительным потенциалом для развития цифровой экономики: наличие развитой ИТ-инфраструктуры, сохраняющийся высокий уровень подготовки технологических кадров, постепенное упрощение процедур регистрации компаний и сдачи отчётности», — подытожил директор РАЭК.



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