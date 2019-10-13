В Волгограде жителей элитного поселка оставили без газа горе-землекопы

Происшествия 13.10.2019 14:47
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13.10.2019 14:47
Около 80 домов остались без газа в элитном поселке Латошинка на севере Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, накануне около 14.00 на улице Героев Тулы,82 неизвестные землекопы перерубили подземный трубопровод.
Как пояснили информагентству в пресс-службе АО «Волгоградгоргаз», на место оперативно прибыли сотрудники компании. Как выяснилось, земельные работы проводились без соответствующего разрешения. «Для устранения инцидента специалисты газовой службы локализовали поврежденный участок газопровода путем перекрытия запорного устройства», - рассказали в «Волгоградгоргазе. До конца дня голубое топливо вернулось в дома потребителей.
Фото: "Яндекс. Карты".
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