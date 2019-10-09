Сбербанк в Волгограде: банковские услуги в сельской местности становятся доступнее





Состоялась рабочая встреча нового Управляющего отделением по Волгоградской области Центрального банка Российской Федерации Михаила Белова и Управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгения Воеводина.

Одной из ключевых тем встречи стало развитие доступности банковских услуг в сельской местности Волгоградской области, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

С августа 2019 года Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках в отдаленных и малонаселенных территориях региона. Это позволило жителям иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где нет поблизости банкоматов. На начало октября в Волгоградской области проект доступен уже в 53 торговых точках в Октябрьском, Быковском, Котельниковском, Среднеахтубинском, Светлоярском, Городищенском и Суровикинском районах.

«Сегодня Сбербанк внедряет одни из самых современных и качественных технологий в процессы обслуживания клиентов. Благодаря новому проекту у нас появилась возможность оказывать финансовые услуги и сервисы в удаленных населенных пунктах региона, даже если там нет офисов банка. В ближайшее время, кроме снятия наличных, у жителей появится возможность прямо на кассе оплачивать услуги ЖКХ», — отметил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.

«Проект по финансовой доступности в регионе находится в приоритете Банка России, его реализация даст возможность населению иметь равный доступ к финансовым продуктам. Роль коммерческих банков в этом процессе очень важна, особенно, когда банк включает в свою стратегию развития выход на отдаленные или малонаселенные территории», — прокомментировал Управляющий Отделением по Волгоградской области Центрального банка Российской Федерации Михаил Белов.