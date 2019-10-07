Экономика

Волжские тепловые сети получили паспорт готовности

Экономика 07.10.2019 16:10
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07.10.2019 16:10


Волжские тепловые сети завершили подготовку к отопительному периоду и получили  паспорт готовности.  Этот разрешительный документ свидетельствует, что ресурсоснабжающая организация подтвердила техническую готовность тепловых сетей нести заданную нагрузку, в том числе в условиях пиковых отрицательных температур в условиях осенне-зимнего периода.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, общий объем финансирования работ по ремонту и техническому перевооружению теплосетевого хозяйства составил в текущем году свыше 110 млн рублей. После проведенных ремонтных работ проведены гидравлические испытания, которые позволили выявить и укрепить слабые места, что значительно повышает надежность работы тепловых сетей в зимний период.
На сегодняшний день к подаче тепла подключены 102 объекта. Среди них - 80 учебных заведений (63 детских сада и 7 школ), 19 зданий здравоохранения. И только 1 жилой дом подал заявку на подключение к отоплению. 
«Подготовка всех тепловых сетей к новому отопительному сезону, обучение персонала были проведены качественно и завершены в установленные сроки. Во время летней ремонтной кампании особое внимание мы уделили внедрению инноваций и применению современных технологий. В частности, в текущем году в Волжском впервые начали применять гибкие теплоизолированные трубы: работы по их прокладке велись в 5 микрорайоне», — отметил главный инженер Геннадий Харченко.

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