Банкоматная сеть ВТБ станет полностью бесконтактной

Экономика 04.10.2019 13:31 Реклама
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04.10.2019 13:31 Реклама
Банк ВТБ в течение трех лет завершит проект по оснащению сети устройств самообслуживания бесконтактными ридерами. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», рассказал Валерий Чулков, член правления ВТБ, в рамках своего выступления на 11-ом Международном ПЛАС-Форуме «Банковское обслуживание, ритейл и НДО 2019».
В настоящий момент сеть банкоматов ВТБ составляет порядка 15 тысяч устройств. Помимо развития проекта по внедрению NFC-ридеров банк постоянно расширяет число АТМ с функцией recycling. В сети ВТБ установлено более 3,6 тысяч устройств с функцией замкнутого оборота наличных. Таким образом, по итогам третьего квартала 2019 года количество банкоматов recycling превысило количество иных банкоматов с функцией внесения и снятия наличных. В будущем году ВТБ планирует увеличить количество инновационных устройств еще на треть.
В ходе ПЛАС-Форума Валерий Чулков также рассказал о ключевых тенденциях на современном рынке налично-денежного обращения (НДО). За последние несколько лет доля наличных операций сократилась примерно на 30% и в настоящее время составляет менее 50% по сравнению с долей безналичных платежей в стране.
Развитие Экосистемы НДО РФ требует от ВТБ постоянного усовершенствования внутренней Экосистемы НДО банка, путем создания единой платформы взаимодействия банка с регулятором, контрагентами и вендорами, включающую в себя как внутренние, так и внешние сервисы.
На сегодняшний день в рамках Экосистемы НДО у ВТБ, помимо разветвленной сети банкоматов, имеется 226 кассовых центров и более 1,5 тысяч точек продаж, где работает почти 4 тысячи кассовых сотрудников. Ежегодный оборот наличных превышает 36 трлн рублей в год, а среднедневной остаток составляет порядка 110 млрд рублей.
«В рамках стратегии ВТБ мы постоянно совершенствуем предлагаемые клиентам сервисы. Завершен проект по внедрению инновационных технологий обработки наличных денег в кассовых центрах, реализуется процесс объединения кассовых центров в регионах по принципу «одна локация - один кассовый центр», внедрены единые стандарты управления наличными по стране. В результате мы получили увеличение производительности не менее, чем в два раза, сокращение себестоимости функции на 45%. В ближайшем будущем перед нами стоит задача изменить представление наших клиентов о кассовой функции в целом, еще больше повысить ее эффективность, трансформировать «тяжелые» продукты в легкие, в том числе за счет внедрения цифровых и роботизированных технологий, а также стимулировать развитие здоровой конкуренции на рынке налично-денежного обращения», - отметил Валерий Чулков.
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