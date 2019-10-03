Экономика 03.10.2019 16:26 Реклама
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03.10.2019 16:26 Реклама
Сбербанк принял участие в панельной дискуссии «Глобальная экономика и траектории роста: вызовы и решения», которая состоялась в рамках Волжского инвестиционного саммита и Всемирного дня халяль.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, мероприятие собрало в Самаре свыше 500 участников более чем из 20 стран мира. Олег Ганеев, заместитель Председателя Правления Сбербанка, рассказал участникам саммита о планах по развитию исламского «партнерского» банкинга, сотрудничестве с представителями различных экосистем.
Олег Ганеев, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы видим хорошую перспективу в нашей стране для данного направления. Географически есть регионы, где сконцентрировано мусульманское население, — это Поволжье, Северный Кавказ, крупные агломерации, такие как Москва, Санкт-Петербург. В данных областях продуктовые предложения Сбербанка могут быть донастроены с учетом специфики и потребностей конкретных клиентов, находящихся на данных территориях».
Основная идея «Партнерского финансирования» сфокусирована не на кредитной деятельности, а на участии в финансировании экспортных и импортных операций, участии в венчурном финансировании и управлении активами. В своем выступлении Олег Ганеев также отметил, что основным принципом такого финансирования является не только совместное участие в доходах, получаемых от проекта, но и совместное разделение рисков. Также он отметил, что отдельные продукты партнерского банкинга положительно влияют на развитие среднего и малого бизнеса и способствуют усилению внутреннего производителя.
В текущем году Сбербанк участвовал в структурировании поставки зерна в страны Ближнего Востока и Персидского залива на 30 миллионов долларов. Также была проведена аккредитивная сделка совместно с «Исламским банком развития» на сумму более 220 миллионов долларов.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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