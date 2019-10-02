В Волгоградской области сотрудники "Почты России" взяли себе немного чужих денег

Расследования 02.10.2019 12:38
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02.10.2019 12:38
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил бывшего начальника отделения почты и оператора связи этого же отделения к двум годам лишения свободы условно. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на вступившее в силу решение суда, Гадяцкий и Прыткова на протяжении полугода похищали понемногу деньги у себя на работе. Общая сумма похищенного составила 47 тысяч 795 рублей 70 копеек. Замести следы они пытались посредством внесения в электронную программу ложных данных о движении денежных средств. Вину в совершенном преступлении подсудимые признали полностью и добровольно возместили имущественный ущерб. Однако избежать наказания им не удалось. Они получили судимость по статье "присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения".
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