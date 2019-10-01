В Волгограде двоих фасовщиков героина отправили за решетку

Расследования 01.10.2019 11:51
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01.10.2019 11:51
По 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима приговором Краснооктябрьского райсуда получили двое 30-летних граждан Таджикистана. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года они вступили в преступный сговор с лицом, которое курировало их работу дистанционно. Граждане Таджикистана должны были расфасовывать героин, помещать его в тайники и сообщать их месторасположение куратору. В сентябре они получили через тайник-закладку 369 граммов наркотика, расфасовали его примерно в 150 свертков. Их задержали, когда они раскладывали свертки с героином в тайники. Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду.
Вину в содеянном мужчины полностью признали.
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