В Волгограде двоих фасовщиков героина отправили за решетку





По 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима приговором Краснооктябрьского райсуда получили двое 30-летних граждан Таджикистана. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года они вступили в преступный сговор с лицом, которое курировало их работу дистанционно. Граждане Таджикистана должны были расфасовывать героин, помещать его в тайники и сообщать их месторасположение куратору. В сентябре они получили через тайник-закладку 369 граммов наркотика, расфасовали его примерно в 150 свертков. Их задержали, когда они раскладывали свертки с героином в тайники. Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду.

Вину в содеянном мужчины полностью признали.



