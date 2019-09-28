Происшествия 28.09.2019 11:14
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28.09.2019 11:14
Полицейские ищут двух злоумышленников, которые совершили разбойные нападения на цветочные павильоны в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, сигналы поступили из Тракторозаводского района 25 и 27 сентября. Неизвестный мужчина ночью 27 сентября зашел в павильон «Экспресс букет» на Спартановке и похитил из кассы 7700 рублей. Приметы преступника (на фото справа): славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 180-190 см., среднего телосложения. Был одет в куртку с капюшоном темно-синего цвета, темно-серые ботинки. Всем, кто обладает информацией о месте нахождения злоумышленника, просят сообщить по телефонам: 93-01-11 (УМВД по г.Волгограду) или «02».
В полиции также сообщили, что буквально за день до этого происшествия было совершено аналогичное нападение на продавца другого цветочного павильона. В него также вошел покупатель, выбрал букет, а затем похитил наличность в сумме около 5 тысяч рублей. Правоохранители не исключают, что злоумышленники могли действовать сообща, учитывая схожие обстоятельства совершения преступлений.
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