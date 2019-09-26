Федеральный центр дает Волгоградской области денег на оснащение 10 больниц

Здравоохранение 26.09.2019 15:50
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26.09.2019 15:50
Почти 600 миллионов рублей получит до конца года Волгоградская область на модернизацию материально-технической базы медицинских организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональную администрацию, решение о выделении денег принято сегодня в ходе заседания правительства РФ. Как уточнили в облздраве, средства будут направлены на оснащение учреждений первичного звена. 35 единиц техники, в том числе, маммографы, эндоскопические комплексы, УЗИ и рентген-аппараты поступят в Волгоградскую областную клиническую больницу № 1, городскую клиническую больницу № 3, Палласовскую, Калачевскую и Михайловскую ЦРБ, клинические поликлиники № 1 и № 28 , поликлиники № 4 и № 2, ЦГБ Камышина.
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