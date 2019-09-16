Происшествия

В Волгограде горят сосны около "Соснового бора"

Происшествия 16.09.2019 13:56
716 0
16.09.2019 13:56


В Дзержинском районе Волгограда в районе дач вспыхнул пожар в лесопосадке. Об этом сообщают ИА «Высота 102» очевидцы. Возгорание зафиксировано недалеко от известного ресторанно-гостиничного комплекса «Сосновый бор». Подробности уточняются. Клубы дыма, между тем, хорошо видны из нескольких районов города. 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгограде пациентов наркологического диспансера эвакуировали из-за пожара
13.09.2019 16:43
29392 8
В Волгограде задержаны 24 человека за незаконную добычу и продажу черной икры
05.09.2019 13:07
12590 11
В Волгоградской области грабители из Татарстана с оружием пытались прорваться через полицейское оцепление (ВИДЕО)
21.08.2019 08:59
16435 16
Происшествия
16.09.2019 12:35
Происшествия 16.09.2019 12:35
482 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 08:56
Происшествия 16.09.2019 08:56
2764 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.09.2019 10:36
Происшествия 15.09.2019 10:36
4175 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.09.2019 10:04
Происшествия 14.09.2019 10:04
2762 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.09.2019 16:43
Происшествия 13.09.2019 16:43
29392 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.09.2019 13:35
Происшествия 13.09.2019 13:35
5450 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.09.2019 12:45
Происшествия 12.09.2019 12:45
2932 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.09.2019 07:27
Происшествия 12.09.2019 07:27
5953 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.09.2019 15:04
Происшествия 11.09.2019 15:04
2506 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.09.2019 14:43
Происшествия 11.09.2019 14:43
1776 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.09.2019 10:17
Происшествия 11.09.2019 10:17
3968 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2019 15:05
Происшествия 10.09.2019 15:05
1120 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2019 12:00
Происшествия 10.09.2019 12:00
1344 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2019 11:43
Происшествия 10.09.2019 11:43
1614 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2019 11:30
Происшествия 10.09.2019 11:30
2398 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:12
Подозрительная деятельность в районе хутора Бобры под Волгоградом оказалась на благо людейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде горят сосны около "Соснового бора"Смотреть фотографии
13:15
Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» прошли испытания на прочностьСмотреть фотографии
12:39
Жители печально знаменитого "голого" дома в Волгограде - о собственном бессилии и торжестве злаСмотреть фотографии
12:35
Житель Волгоградской области угнал две «семерки» в алкогольном куражеСмотреть фотографии
11:59
Умирающий ерик в Волго-Ахтубинской пойме возвращают к жизни за 34 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:23
Герой спорта из Котельниково получил награду «ЕвроХима»Смотреть фотографии
09:45
Нет шапито - нет проблем: в Волгограде чиновники ушли от ответа на вопросы жителейСмотреть фотографии
09:23
«Подводные камни» ОСАГО: на что обратить вниманиеСмотреть фотографии
08:56
В Волжском на пепелище нашли труп неизвестногоСмотреть фотографии
08:29
Расходы жителей Волгоградской области на коммуналку уменьшились - эксперты подсчитали и обрадовалиСмотреть фотографии
18:27
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорываСмотреть фотографии
15:37
По Волгограду промчался осенний велопарадСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде ограничили стройку от ГДЮЦ до планетарияСмотреть фотографии
11:27
Жители Волгоградской области потребовали в суде отставки чиновникаСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области молодая женщина погибла за рулем южнокорейского внедорожникаСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде стартует Фестиваль уличного киноСмотреть фотографии
08:39
Огромный паук встретил жителя Волгограда у дверей домаСмотреть фотографии
08:10
На свалках Волгоградской области защитят кандидатскиеСмотреть фотографии
19:53
"Ротор" с огоньком провел победный матч на "Волгоград Арене"Смотреть фотографии
18:14
Сельским поселениям Волгоградской области дали денег на дорогиСмотреть фотографии
14:34
Банковские карты волгоградцев опустошают из-за ошибок приставовСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области офицер избил рядового половникомСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области две лошади стали участниками ночного ДТПСмотреть фотографии
09:57
В хуторе Волгоградской области водитель-пенсионер погиб из-за дорожного знакаСмотреть фотографии
08:25
Жителям Волгоградской области предсказали, сколько им осталосьСмотреть фотографии
20:11
Сквозь пальцы?: подозрительная добыча песка взволновала жителей хутора Бобры под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
16:43
В Волгограде пациентов наркологического диспансера эвакуировали из-за пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Андрей Гимбатов отказался от кресла депутата в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде у отловленных на улицах собак стало больше шансов выжить под надзоромСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 