Герой спорта из Котельниково получил награду «ЕвроХима»





Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования участка горно-капитальных работ клетевого ствола ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Юрий Ребриков награжден «Хрустальной гранулой» за профессиональные достижения и значительный вклад в развитие спорта района. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Церемония награждения состоялась в рамках празднования Дня ЕвроХима в Москве. Премия «Хрустальная гранула» учреждена «ЕвроХимом» для вручения лучшим сотрудникам многотысячного коллектива. В год совершеннолетия АО «МХК «ЕвроХим» престижной наградой отмечены достижения девяти работников холдинга.

На Гремячинском горно-обогатительном комбинате Юрий Сергеевич работает восемь лет. Коллеги и руководители предприятия знают и уважают его, как компетентного и добросовестного сотрудника.

В Котельниковском районе Юрий приобрел известность, как популяризатор спорта и физической культуры. Начиная с 2011 года, дополнительно к своей основной работе в компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», он тренирует детей в секции бокса, созданной на базе Центра детского творчества Котельниковского муниципального района. Занятия по боксу у Юрия Ребрикова посещают более 100 детей разного возраста – от 7 до 16 лет.

Интенсивные тренировки и отличная подготовка помогают юным боксерам успешно выступать на турнирах различного уровня – от районных до международных, где воспитанники Ребрикова неоднократно становились призерами и победителями. Организаторы соревнований неоднократно отмечали особенную профессиональную технику котельниковских боксеров.

Выпускники секции бокса продолжают тренироваться дальше, выступать и побеждать на турнирах различных категорий, получают спортивные разряды, в том числе кандидатов в мастера спорта.

Спортивные успехи подопечных – лучшее доказательство высокого тренерского профессионализма Юрия Сергеевича, его немалого вклада в развитие спорта Котельниковского муниципального района.



