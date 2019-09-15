Происшествия 15.09.2019 10:36
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15.09.2019 10:36
Трагедия произошла накануне в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 16-20 час. 34-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Санъенг Кайрон», двигаясь к поселку Куйбышев, не справилась с управлением. В результате южнокорейский внедорожник опрокинулся в кювет. Женщина скончалась на месте, 10-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.
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