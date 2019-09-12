Приговор по делу о взрыве дома в Волгограде оставили в силе





Приговор по делу о взрыве дома на проспекте Университетском Волгоградский областной суд оставил без изменения, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Решение вступило в законную силу. Пресс-секретарь облсуда Екатерина Вальковская уточнила, что апелляционная инстанция приняла такое решение, рассмотрев жалобы на приговор, поступивших от потерпевших, осужденных и гособвинения.

Напомним, все стороны остались недовольны приговором, вынесенным по громкому делу о взрыве дома на проспекте Университетский в Советском районе Волгограда. В частности, осужденный Владимир Лексункин просил отменить приговор и оправдать его по предъявленному обвинению. Потерпевшие просили отменить приговор и вернуть уголовное дело прокурору для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу. Государственный обвинитель в своём апелляционном представлении указал на то, что назначенное наказание является чрезмерно мягким, не отвечает принципу справедливости и не соразмерно содеянному.

Напомним, судом первой инстанции Юрий и Юрослав Бабаян и Владимир Лексункин признаны виновными в производстве несанкционированных земляных работ, вызвавших повреждение пролегающей в грунте газовой трубы, что спровоцировало обширную утечку газа и его последующее проникновение через подземные коммуникации в помещения многоквартирного дома, расположенного по адресу г.Волгоград, Университетский пр-т, д.60. В связи с чем произошёл взрыв бытового газа с последующим обрушением конструкций многоквартирного дома. В результате взрыва 4 человека погибли, 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Гражданам и организациям причинен значительный ущерб на общую сумму 147 734 010 рублей. Юрослав Бабаян был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима; Юрий Бабаян – к 5 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ – условно; Владимир Лексункин - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.



