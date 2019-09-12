Расследования

Приговор по делу о взрыве дома в Волгограде оставили в силе

Расследования 12.09.2019 18:01
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12.09.2019 18:01


Приговор по делу о взрыве дома на проспекте Университетском Волгоградский областной суд оставил без изменения, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Решение вступило в законную силу. Пресс-секретарь облсуда Екатерина Вальковская уточнила, что апелляционная инстанция приняла такое решение, рассмотрев жалобы на приговор, поступивших от потерпевших, осужденных и гособвинения. 
Напомним, все стороны остались недовольны приговором, вынесенным по громкому делу о взрыве дома на проспекте Университетский в Советском районе Волгограда. В частности, осужденный Владимир Лексункин  просил отменить приговор и оправдать его по предъявленному обвинению. Потерпевшие просили отменить приговор и вернуть уголовное дело прокурору для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу. Государственный обвинитель в своём апелляционном представлении указал на то, что назначенное наказание является чрезмерно мягким, не отвечает принципу справедливости и не соразмерно содеянному. 
Напомним, судом первой инстанции Юрий и Юрослав  Бабаян  и Владимир Лексункин   признаны виновными в производстве несанкционированных земляных работ, вызвавших повреждение пролегающей в грунте газовой трубы, что спровоцировало обширную утечку газа и его последующее проникновение через подземные коммуникации  в помещения многоквартирного дома, расположенного  по адресу г.Волгоград, Университетский пр-т, д.60. В связи с чем произошёл взрыв бытового газа с последующим обрушением конструкций многоквартирного дома.   В результате взрыва 4 человека погибли, 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.  Гражданам и организациям причинен значительный ущерб на общую сумму 147 734 010 рублей. Юрослав Бабаян был приговорен к 5 годам  лишения свободы  в колонии общего режима; Юрий Бабаян – к 5 годам  лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ – условно; Владимир  Лексункин  - к 5 годам  6 месяцам  лишения свободы  в колонии общего режима.

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