В Волгограде задержана экс-координатор штаба Навального

Общество 12.09.2019 10:09
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12.09.2019 10:09
По месту проживания 24-х летней Марины Цевашевой, являвшейся до недавнего времени координатором штаба Навального в Волгограде, сегодня прошли обыски, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на родственников девушки. По имеющейся информации, следователи изъяли некоторые вещи, в том числе мобильный телефон и оргтехнику. Саму Марину Цевашеву увезли на допрос в органы Следственного комитета. В СУ СКР информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.
Как стало известно ИА «Высота 102», обыски, возможно, проведены по решению Басманного суда Москвы. Ранее Марина Цевашева являлась одним из организаторов протестных акций в Волгограде. В начале сентября 2018 года во время многолюдного несанкционированного шествия против пенсионной реформы Марина была среди задержанных активистов.
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