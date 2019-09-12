В Волгограде задержана экс-координатор штаба Навального





По месту проживания 24-х летней Марины Цевашевой, являвшейся до недавнего времени координатором штаба Навального в Волгограде, сегодня прошли обыски, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на родственников девушки. По имеющейся информации, следователи изъяли некоторые вещи, в том числе мобильный телефон и оргтехнику. Саму Марину Цевашеву увезли на допрос в органы Следственного комитета. В СУ СКР информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

Как стало известно ИА «Высота 102», обыски, возможно, проведены по решению Басманного суда Москвы. Ранее Марина Цевашева являлась одним из организаторов протестных акций в Волгограде. В начале сентября 2018 года во время многолюдного несанкционированного шествия против пенсионной реформы Марина была среди задержанных активистов.