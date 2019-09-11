ВТБ впервые размещает полугодовые рублевые облигации





ВТБ приступил к размещению полугодовых рублевых облигаций серии Б-1-36. Купонный доход по ним составляет 6,95% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, прием заявок на приобретение бумаг завершится 27 сентября 2019 года или раньше – при выкупе всего объема размещения. Через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» доступна онлайн-покупка облигаций. Сбор и удовлетворение заявок на приобретение бумаг происходят каждый день в период размещения.

Как поясняют в банке, это первый выпуск облигаций ВТБ со сроком обращения 182 дня. Объем годовых облигаций, выпущенных банком в этом году, составил 65 млрд руб.