ВТБ впервые размещает полугодовые рублевые облигации

Экономика 11.09.2019 12:58 Реклама
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11.09.2019 12:58 Реклама
ВТБ приступил к размещению полугодовых рублевых облигаций серии Б-1-36. Купонный доход по ним составляет 6,95% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, прием заявок на приобретение бумаг завершится 27 сентября 2019 года или раньше – при выкупе всего объема размещения. Через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» доступна онлайн-покупка облигаций. Сбор и удовлетворение заявок на приобретение бумаг происходят каждый день в период размещения.
Как поясняют в банке, это первый выпуск облигаций ВТБ со сроком обращения 182 дня. Объем годовых облигаций, выпущенных банком в этом году, составил 65 млрд руб.
«ВТБ активно работает над расширением линейки предлагаемых инвестиционных продуктов. Этот инструмент подходит тем, кому интересно вложить средства на небольшой срок. Согласно стратегии ВТБ, мы делаем все возможное для удобства наших клиентов и стараемся предложить максимально широкий перечень инструментов для инвестирования, в том числе и через цифровые каналы», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.
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