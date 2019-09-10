



ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2019 года, сравнив ее с летними месяцами прошлого года.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в этом году число южан, выбравших зарубежный отдых, выросло на 36%. Число транзакций клиентов ВТБ за рубежом выросло более чем на треть по сравнению с прошлым годом до 27 тысяч. Общий объем трат увеличился до 767 млн рублей.

В тройку стран-лидеров с наибольшей транзакционной активностью вошли Италия, Испания и Турция. Пятерку зарубежных стран по объему трат традиционно возглавила Италия – этим летом клиенты ВТБ в ЮФО совершили там операции на 148,4 млн рублей. Далее идут Испания (89,5 млн руб.), Турция (89 млн руб.), Франция (59,3 млн руб.) и Германия (53,6 млн руб.). Средний чек по карточным транзакциям составил в этом году 4,3 тысячи рублей, лидером по данному показателю стала Монако (26 тыс. рублей).

Второй год подряд наибольшее число операций клиенты ВТБ совершают в Турции (более 20 тыс. транзакций, что на 45% больше чем прошлым летом). В первую пятерку также вошли Испания (18 тыс. транзакций), США (15 тыс.), Италия (13,5 тыс.) и Беларусь (11,4 тыс.).