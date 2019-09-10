Экономика 10.09.2019 17:19
465 0
10.09.2019 17:19
ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2019 года, сравнив ее с летними месяцами прошлого года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в этом году число южан, выбравших зарубежный отдых, выросло на 36%. Число транзакций клиентов ВТБ за рубежом выросло более чем на треть по сравнению с прошлым годом до 27 тысяч. Общий объем трат увеличился до 767 млн рублей.
В тройку стран-лидеров с наибольшей транзакционной активностью вошли Италия, Испания и Турция. Пятерку зарубежных стран по объему трат традиционно возглавила Италия – этим летом клиенты ВТБ в ЮФО совершили там операции на 148,4 млн рублей. Далее идут Испания (89,5 млн руб.), Турция (89 млн руб.), Франция (59,3 млн руб.) и Германия (53,6 млн руб.). Средний чек по карточным транзакциям составил в этом году 4,3 тысячи рублей, лидером по данному показателю стала Монако (26 тыс. рублей).
Второй год подряд наибольшее число операций клиенты ВТБ совершают в Турции (более 20 тыс. транзакций, что на 45% больше чем прошлым летом). В первую пятерку также вошли Испания (18 тыс. транзакций), США (15 тыс.), Италия (13,5 тыс.) и Беларусь (11,4 тыс.).
Расходы туристов с Юга России в период летних отпусков в топ-30 стран увеличились в супермаркетах на 30%, в ресторанах и барах – на 27%. А вот покупки в магазинах одежды и обуви увеличились всего на 5%. Объем трат на АЗС в это лето практически не изменился, при этом обороты в сегменте аренды авто увеличились сразу на 13%.
Реклама
Популярное по теме
21.08.2019 21:36
6230 0
16.08.2019 11:56
1499 10
Волгоградскому «Красному Октябрю» придется расплачиваться за накопленные при беглом олигархе долги10.09.2019 17:11
Группа «Открытие» возобновляет автокредитование10.09.2019 16:36
Жилые комплексы «Синара-Девелопмент» в Волгограде наградили на ежегодном городском конкурсе10.09.2019 15:13
Ne-moloko.ru признали лучшим сайтом Рунета-201910.09.2019 11:52
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей10.09.2019 11:22
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»09.09.2019 17:14
Предпринимателям в помощь: оценить эффективность торговой точки09.09.2019 16:32
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет09.09.2019 16:22
АО «КАУСТИК» второй год подряд заключает договоры о целевом обучении студентов в техническом университете09.09.2019 09:15
Клиенты Сбербанка смогут установить пин-код по карте в веб-версии «Сбербанк Онлайн»06.09.2019 15:19
Волгоградский «Красный Октябрь» удачно «слетал» на МАКС06.09.2019 10:29
Сбербанк сократил время выдачи банковской гарантии с 4 дней до 2 часов05.09.2019 16:00
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов05.09.2019 12:52
В Волгоградской области по программе капремонта до конца года заменят еще 119 лифтов05.09.2019 09:39
Волга-Раст: выбираем свой Volkswagen Teramont «под ключ»04.09.2019 15:00
Реклама