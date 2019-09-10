



В Волгограде подвели итоги ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию многоквартирных домов и благоустройство придомовых территорий. На рассмотрение комиссии было представлено 39 претендентов по пяти номинациям.

Победителем смотра-конкурса в номинации «Лучший многоквартирный дом на территории Волгограда после 1999 года постройки» стал жилой комплекс «Романовъ», построенный компанией «Синара-Девелопмент» в Дзержинском районе по адресу ул. Ангарская,100а.

23-этажный дом спроектирован застройщиком с учетом всех требований к жилью повышенной комфортности. В новостройке предусмотрена собственная газовая котельная, трансформаторная подстанция и система видеонаблюдения. Фасад комплекса, выполненный в европейском стиле, подчеркивает его респектабельность. Витражное остекление парадной с использованием технологии «stop-sol», защищает помещение от перегрева в жаркую погоду. Для удобства жителей на первом этаже располагаются колясочная, комната гигиены и мойка лап для домашних животных. Также в холле организована зона отдыха с диванами и столиками. Для хранения малогабаритных вещей на каждом этаже предусмотрены кладовые.

ЖК «Романовъ» введен в эксплуатацию в декабре 2018 года. Новоселы уже успели оценить, все решения, заложенные застройщиком при возведении дома, для комфортного проживания.





Как сообщили ИА «Высота 102» в компании-застройщике, вторая очередь клубного дома Романовъ» по адресу ул. Ангарская 69, строительство которого в настоящее время ведет «Синара-Девелопмент», по технологическим, инженерным, планировочным и отделочным решениям будет превосходить первый комплекс.

Так, например, во дворе предусмотрены прогулочные зоны с ландшафтным озеленением, велодорожки, спортивная и развивающая детская площадки, беседки для отдыха с уютной зоной барбекю. В комплексе запроектированы уникальные 3-х комнатные квартиры с мастер-спальней для родителей, которые обязательно оценят семьи с детьми. Мастер-зона включает в себя спальню с гардеробной и отдельным санузлом.

В номинации «Лучший дворик на территории Волгограда» смотра-конкурса второе место было присуждено жилому району «Новый Свет» (2 очередь, по адресу ул. Малиновского, 8а и 10а), где «Синара-Девелопмент» ведет комплексную застройку. На территории района создан небольшой сквер, оборудованы прогулочные дорожки, установлены скамейки.





Для детей предусмотрены игровые площадки, а также самая большая городская песочница. Зимой здесь работает каток, который является точкой притяжения и семейного досуга не только жителей «Нового Света», но и горожан из близлежащих к микрорайону домов. Для любителей спорта выделены спортивные площадки с work-out зоной и велодорожки.

В 4 квартале 2019 года будет сдана в эксплуатацию одна из секций 4 очереди жилого района «Новый Свет», вторая – через год в 3 квартале 2020 г.

«Еще на этапе проектирования в компании продумывают сотни мелочей, которые будут влиять на настроение и комфортное проживание будущих новоселов. Мы хотим, чтобы жители гордились своим домом, получали настоящую радость от проживания в новой квартире. Для этого изучаем европейский опыт строительства, используем современные технологии, внедряем передовые проектные решения», — отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

https://sinara-development.ru/aktsii/ . Стать новоселом клубного дома «Романовъ» или жителем района «Новый Свет» можно воспользовавшись одной из акций от компании «Синара-Девелопмент»:

Сотрудники офиса продаж помогут подобрать доступную ипотечную программу в одном из банков-партнеров и выгодные условия рассрочки.



