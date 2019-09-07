



Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от «Справедливой России» сегодня устроил переполох в здании администрации Ворошиловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, человек, похожий на Сергея Попова, поднялся на второй этаж здания и стал ломиться в закрытую дверь администрации. По соседству расположено помещение территориального избиркома, в котором шло рабочее совещание. Быть может, партиец промахнулся с дверью. Незваный гость, тем не менее, требовал впустить его, и громко тарабанил по металлическому полотну. Данный перформанс снимал на видеокамеру спутник политика. Спустившись на первый этаж, мужчина стал настойчиво требовать от дежурного показать ему тайный вход в администрацию. В итоге на место для оценки законности действий кандидата и легитимности проводимой видеосъемки были вызваны сотрудники полиции.

Разобраться в обстоятельствах инцидента правоохранителям не удалось. Справоросс успел спастись бегством.

Напомним, Сергей Попов - в прошлом депутат Волгоградской областной думы от «СР». Впоследствии вступал в ряды других партий - «Родина», ЛДПР, реготделение которой возглавлял какое-то время. Весной этого года после исключения из рядов политической силы Владимира Жириновского стал кандидатом в регпарламент вновь от «Справедливой России». В прошлом году арбитражный суд Волгоградской области признал Попова банкротом за долги в сумме 9,5 млн рублей, в частности, банку и экс-депутату облдумы, бывшему владельцу торговой сети «МАН» Андрею Воробьеву.



