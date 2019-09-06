Так рожать: успехи волгоградцев отметили Указом Президента





Юные профессионалы и заслуженные работники здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, физкультуры и спорта; представители научного сообщества, общественных организаций и органов власти — в Зале Воинской и Трудовой славы губернатор Андрей Бочаров вручил государственные награды, почетные грамоты и благодарности. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, награды федерального и регионального уровней получил сегодня 31 житель Волгоградской области — такое количество отличившихся в Зале Воинской и Трудовой славы было собрано впервые.

В частности, Указом Президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени оценены достижения сразу восьми наших земляков. За развитие ветеранского движения, патриотического воспитания молодежи отмечены председатели Камышинского и Котельниковского местных отделений всероссийской общественной организации «Боевое братство» Александр Удодов и Сергей Холостых. За многолетний добросовестный труд — работники волгоградских предприятий: оператор технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Олег Боганов, ведущий инженер-механик отдела технического надзора этого же завода Сергей Денисов, технический директор Волгоградской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Владимир Гончаров. За заслуги в развитии физической культуры и спорта — генеральный директор «Центра водных видов спорта Спартак-Волгоград» Юрий Лукьянов. Благодарность Президента России объявлена ректору Волгоградского государственного аграрного университета Алексею Овчинникову, благодарность Министра спорта РФ — легендарному игроку «Ротора» Александру Никитину.

Орден «Родительская слава» получили две многодетные семьи из Городищенского района: Сергей и Валентина Филипповы воспитывают десятерых детей, Александр и Альфия Гуторовы — восьмерых. Медаль ордена «Родительская слава» — Владимир и Наталия Голубевы из Волжского, которые растят шестерых ребятишек.

Еще десяти нашим землякам Андрей Бочаров вручил региональные знаки отличия. Медалью «За заслуги перед Волгоградской областью» награжден заслуженный работник сельского хозяйства РФ, заместитель генерального директора АО «Агрофирма «Восток» Владимир Струк; почетными грамотами губернатора Волгоградской области — Почетный строитель РФ, член Общественной палаты региона Лев Алферов, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга Волгоградэнерго» Анатолий Кушнеров. Благодарность губернатора Волгоградской области объявлена победителям чемпионата рабочих профессий WorldSkills и и их тренерам-наставникам.



