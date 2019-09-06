Общество

Так рожать: успехи волгоградцев отметили Указом Президента

Общество 06.09.2019 15:18
436 4
06.09.2019 15:18


Юные профессионалы и заслуженные работники здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, физкультуры и спорта; представители научного сообщества, общественных организаций и органов власти — в Зале Воинской и Трудовой славы губернатор Андрей Бочаров вручил государственные награды, почетные грамоты и благодарности. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, награды федерального и регионального уровней получил сегодня 31 житель Волгоградской области — такое количество отличившихся в Зале Воинской и Трудовой славы было собрано впервые. 
В частности, Указом Президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени оценены достижения сразу восьми наших земляков. За развитие  ветеранского движения, патриотического воспитания молодежи отмечены председатели Камышинского и Котельниковского местных отделений всероссийской общественной организации «Боевое братство» Александр Удодов и Сергей Холостых. За многолетний добросовестный труд — работники волгоградских предприятий: оператор технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Олег Боганов, ведущий инженер-механик отдела технического надзора этого же завода Сергей Денисов, технический директор Волгоградской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Владимир Гончаров. За заслуги в развитии физической культуры и спорта — генеральный директор «Центра водных видов спорта Спартак-Волгоград» Юрий Лукьянов. Благодарность Президента России объявлена ректору Волгоградского государственного аграрного университета Алексею Овчинникову, благодарность Министра спорта РФ — легендарному игроку «Ротора» Александру Никитину. 
Орден «Родительская слава» получили две многодетные семьи из Городищенского района: Сергей и Валентина Филипповы воспитывают десятерых детей, Александр и Альфия Гуторовы — восьмерых. Медаль ордена «Родительская слава» — Владимир и Наталия Голубевы из Волжского, которые растят шестерых ребятишек. 
Еще десяти нашим землякам Андрей Бочаров вручил региональные знаки отличия. Медалью «За заслуги перед Волгоградской областью» награжден заслуженный работник сельского хозяйства РФ, заместитель генерального директора АО «Агрофирма «Восток» Владимир Струк; почетными грамотами губернатора Волгоградской области — Почетный строитель РФ, член Общественной палаты региона Лев Алферов, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга Волгоградэнерго» Анатолий Кушнеров. Благодарность губернатора Волгоградской области объявлена победителям чемпионата рабочих профессий WorldSkills и и их тренерам-наставникам.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку»
02.09.2019 20:15
34916 9
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке
21.08.2019 12:34
31196 14
В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии
09.08.2019 20:13
22584 32
Общество
06.09.2019 16:43
Общество 06.09.2019 16:43
202 1 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2019 16:21
Общество 06.09.2019 16:21
183 2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2019 13:56
Общество 06.09.2019 13:56
739 2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2019 12:43
Общество 06.09.2019 12:43
481 2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2019 11:26
Общество 06.09.2019 11:26
1476 3 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2019 09:10
Общество 06.09.2019 09:10
2915 13 Обсудить

0
Далее
Общество
05.09.2019 16:32
Общество 05.09.2019 16:32
3970 3 Обсудить

0
Далее
Общество
05.09.2019 12:09
Общество 05.09.2019 12:09
2415 5 Обсудить

0
Далее
Общество
05.09.2019 11:53
Общество 05.09.2019 11:53
1608 4 Обсудить

0
Далее
Общество
04.09.2019 17:30
Общество 04.09.2019 17:30
19920 32 Обсудить

0
Далее
Общество
04.09.2019 17:19
Общество 04.09.2019 17:19
1636 1 Обсудить

0
Далее
Общество
04.09.2019 14:17
Общество 04.09.2019 14:17
1306 4 Обсудить

0
Далее
Общество
04.09.2019 13:20
Общество 04.09.2019 13:20
11192 43 Обсудить

0
Далее
Общество
04.09.2019 11:05
Общество 04.09.2019 11:05
865 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.09.2019 09:34
Общество 04.09.2019 09:34
3796 34 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:08
Предвыборная агония: В Волгоградской области кандидаты меряются тиражами «боевых листков»Смотреть фотографии
16:43
В Волгограде на правом склоне поймы Царицы начали прокладывать дорожки для терренкураСмотреть фотографии
16:21
Прокуратура Волгограда пресекла продажу индийского леопардаСмотреть фотографии
15:19
Клиенты Сбербанка смогут установить пин-код по карте в веб-версии «Сбербанк Онлайн»Смотреть фотографии
15:18
Так рожать: успехи волгоградцев отметили Указом ПрезидентаСмотреть фотографии
14:37
Дело о взрыве дома в Волгограда после приговора могут вернуть на округи свояСмотреть фотографии
13:56
Жителя Волгоградской области наказали на миллион за вырубку деревьев в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
13:15
Убийц таксиста ищут в Волгограде и КалмыкииСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде вынесли приговор за убийство около «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
12:43
В Волгоградской области «наскирдовали» коноплю под присмотром полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
В Волгограде разбивший автомобиль врача хулиган отделался условным наказаниемСмотреть фотографии
12:10
Жительница Волжского рассказала, как она на "шестерке" сбила двух школьников (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:00
В Волгограде КПРФ «клянется» в отсутствии связи с Навальным Смотреть фотографии
11:51
В Волгограде на железнодорожном вокзале двое рецидивистов обокрали гостью из ЕкатеринбургаСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде лжесотрудница электросетей похитила 230 тысяч рублей у пенсионеровСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде единственная фирма взялась за обустройство нового фонтана в печально знаменитом паркеСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области водитель иномарки погиб в ДТП с «Ладой» и грузовикомСмотреть фотографии
10:29
Волгоградский «Красный Октябрь» удачно «слетал» на МАКССмотреть фотографии
10:04
В Волгограде магазин автозапчастей назвал инициаторов скандальной акции скидок за голоса Смотреть фотографии
09:10
Главный дорожный чиновник Волгоградской области оставил селян без надежды на безопасную жизньСмотреть фотографии
20:04
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области безмятежно завершается предвыборная кампания Смотреть фотографииCмотреть видео
20:04
В Волжском женщина-водитель сбила двух школьниковСмотреть фотографии
17:23
В Волго-Ахтубинской пойме объявлен карантин из-за пожирателя ясенейСмотреть фотографии
16:32
В Волгоградской области автовладельцу выставили счет с пятью нулями за долги родственниковСмотреть фотографии
15:04
«Ростелеком» обеспечит телекоммуникационными услугами новый ХАБ ПриморьяСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде на офшорном кипрском заводе выборы пройдут в особом порядкеСмотреть фотографии
13:20
Под Волгоградом сотрудница почты пыталась оплатить свои кредиты чужими деньгамиСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде задержаны 24 человека за незаконную добычу и продажу черной икрыСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области школьная учительница отсудила у Пенсионного фонда досрочную пенсиюСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде застройщика наказали рублем за плесень и сквозняк в новой квартиреСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 