Волгоградский «Красный Октябрь» удачно «слетал» на МАКС





Делегация металлургического предприятия провела ряд переговоров с действующими и потенциальными заказчиками в подмосковном Жуковском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, представители завода «Красный Октябрь» при содействии Центра поддержки экспорта Волгоградской области приняли участие в Международном авиационно-космическом салоне (МАКС). Делегация провела переговоры со стратегическими партнерами, которые на протяжении нескольких лет входят в число постоянных заказчиков. Это предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в том числе, авиационный холдинг «Компания Сухой», российская самолетостроительная корпорация «МиГ», Корпорация «Иркут», Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» и ряд предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Представители компаний обсудили стоимость металлопроката, условия поставки готовой продукции и договорились о расширении производимого на заказ сортамента.

Помимо этого, делегация завода наладила сотрудничество с новыми потенциальными заказчиками, проявившими интерес к продукции «Красного Октября»: были проведены переговоры с АО «Смоленский авиационный завод» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». В рамках проведения МАКС волгоградское предприятие также выступило как потенциальный поставщик качественного металлопроката для реализации новых проектов в сферах космонавтики и авиастроения.

«Красный Октябрь» на протяжении десятилетий выступает на российском рынке как проверенный производитель качественного металлопроката для строительства воздушных судов и космических летательных аппаратов, – отметила начальник отдела аналитики и мониторинга рынка Елена Добренькова. – Листовой и сортовой прокат высоколегированных, нержавеющих марок стали, в том числе произведенных методом электрошлакового переплава, успешно применяется в аэрокосмической и авиационной промышленности».

Международный авиационно-космический салон в этом году объединил профессионалов в сфере гражданской и военной авиации. В салоне были представлены перспективные проекты и результаты отечественных и зарубежных научных изысканий. Для посетителей МАКС были подготовлены тематические экспозиции, выставлены образцы авиатехники и организованы показательные полеты.



