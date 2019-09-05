В Волжском женщина-водитель сбила двух школьников

Происшествия 05.09.2019 20:04
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05.09.2019 20:04
Автомобиль «ВАЗ-2106», которым управляла 33-летняя женщина, сегодня сбил двух школьников вблизи общеобразовательного учреждения в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, двое мальчиков 2007 и 2010 года рождения доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, машина на большой скорости двигалась со стороны улицы Мира в сторону улицы Дружбы и наехала на школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. На месте проишествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка.
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