В Волгоградской области похитили видеокамеру «Безопасного города»





В Михайловском районе сотрудники полиции раскрыли кражу камеры видеонаблюдения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в дежурную часть полиции обратился сотрудник муниципального учреждения с заявлением о краже. Как пояснил заявитель, неизвестный с фасада здания в Михайловке Волгоградской области похитил камеру видеонаблюдения системы «Безопасный город». Похитителем оказался 23-летний местный житель. Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения.

Похищенное изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.



