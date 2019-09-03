Происшествия

В Волгоградской области похитили видеокамеру «Безопасного города»

Происшествия 03.09.2019 11:04
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03.09.2019 11:04


В Михайловском районе сотрудники полиции раскрыли кражу камеры видеонаблюдения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в дежурную часть полиции обратился сотрудник муниципального учреждения с заявлением о краже. Как пояснил заявитель, неизвестный с фасада здания в  Михайловке Волгоградской области похитил камеру видеонаблюдения системы «Безопасный город». Похитителем оказался 23-летний местный житель. Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения.
Похищенное изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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