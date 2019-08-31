Экономика

ПАО «Волгоградоблэлектро» приняло участие в ежегодном Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе Ярче»

Экономика 31.08.2019 19:58
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31.08.2019 19:58


Энергетические ресурсы необходимо использовать рационально и сегодня для этого создаются все необходимые условия. Фестиваль «Вместе Ярче» призван напомнить о важности популяризации энергосбережения и внедрения современных энергоэффективных технологий в разные отрасли экономики. Третий год подряд активным участником уникального проекта является одна из ведущих электросетевых компаний региона ПАО «Волгоградоблэлектро». 
Руководитель группы по реализации новых проектов и повышению энергетической эффективности Никита Пащенко пояснил ИА «Высота 102»: «Волгоградоблэлектро» поддерживает энергосбережение Волгоградской области, участвуя в реализации различных проектов по повышению энергетической эффективности, в том числе систем уличного освещения населенных пунктов Волгоградской области. К примеру, при реализации проекта по восстановлению освещения улично-дорожной сети Волгоградской области применяются только светодиодные энергоэффективные светильники. Кроме того, мы успешно внедряем программу сбережения энергоресурсов, используемых для собственных нужд».    
Не менее важным энергетики считают вопрос популяризации принципов бережного отношения к природным ресурсам среди подрастающего поколения, а также важности выбора ими рабочих специальностей топливно-энергетического комплекса. 
Тысячи волгоградцев собрались сегодня на верхней террасе набережной 62-й Армии на праздничные мероприятия фестиваля, приуроченные ко Дню города. 
Для гостей фестиваля, детей самого разного возраста, энергетики провели увлекательную программу: открытые уроки по электробезопасности и викторины, а также рассказали о способах энергосбережения в быту.

Всем участникам вручены удостоверения «Юный электрик» и подарки. 

Площадка перед стендами ПАО «Волгоградоблэлектро» была, пожалуй, самой оживленной. Ребята могли примерить на себя образ электромонтера и сфотографироваться на память.
Желание принять участие в увлекательной программе и проверить свои знания проявили не только дети, но и их родители.  Занимательные и полезные конкурсы и веселые анимационные герои подарили хорошее настроение и заряд положительных эмоций.
Отметим, что ПАО «Волгоградоблэлектро» ведёт системную работу по профилактике детского электротравматизма, ежегодно специалисты компании проводят открытые уроки по электробезопасности для более, чем 40 тысяч школьников. 

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