Более 16 тысяч волгоградцев выбрали мобильную связь от «Ростелекома»





Число пользователей услуги мобильной связи от «Ростелекома» в Волгоградской области с начала года выросло на 40% и достигло 16 тысяч человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, особой популярностью у абонентов пользуются пакетные предложения, которые включают минуты, мобильный интернет и SMS-сообщения. Эти пакеты абоненты могут поделить на членов семьи, подключив к общему балансу номера телефона дополнительные сим-карты.

Самый популярный у абонентов тарифный план «Для впечатлений везде». В него включены домашний интернет, «Интерактивное ТВ» и мобильная связь. Популярность набирает и тарифный план «Для семьи». При его подключении абоненту предоставляется домашний интернет в комплекте с антивирусом и родительским контролем, «Интерактивное ТВ» с большим выбором ТВ-каналов, сериалов и мультфильмов, и мобильная связь на всю семью в подарок.

«Жители Волгоградской области оценили удобство использования полного пакета услуг от одного провайдера. Среди преимуществ мобильной связи “Ростелекома”–бесплатные звонки на домашние и мобильные телефоны внутри сети, выгодные тарифы и многообразие дополнительных опций, а также скидки на домашний телефон, интернет и приятные бонусы. Кроме того, наши абоненты могут менять минуты разговоров на гигабайты, смотреть мобильное телевидение, не расходуя интернет-трафик, и переносить неиспользованный объём минут и смс на следующий месяц. Так же мы обеспечиваем бесплатную доставку сим-карт, переход от услуг другого оператора с сохранением номера и круглосуточную техническую поддержку», – рассказал директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Черноиванов.

Кроме того, клиентам, выбирающим сотовую связь от «Ростелекома», доступны такие возможности, как безлимитный интернет-траффик, обмен минут на гигабайты, бесплатный трафик на Wink и другие полезные бонусы.

«Я очень доволен качеством мобильной связи от “Ростелекома”. Я рыбак и мне очень часто приходится ловить рыбу в отдаленных местах, где нет приема сигнала мобильной связи. Я перепробовал мобильную связь от многих операторов, но лишь у “Ростелекома” связь отлично работает даже в самых “глухих” зонах. Теперь я с “Ростелекомом” и у меня нет проблем», – поделился житель поселка «Погромное» Андрей Васильев.

Узнать информацию об акциях, приобрести сим-карту или подключить услугу можно в ближайшем центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте компании, или позвонив по бесплатному телефону 8-800-181-1888.



