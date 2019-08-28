Происшествия 28.08.2019 16:37
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28.08.2019 16:37
Трое детей 3,6 и 12 лет, по предварительным данным, пострадали в столкновении грузовой "Газели" и легковушки в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, авария произошла около 16:00 на пересечении улиц Нежданова и Автозаводская. Пострадавшие дети госпитализированы в клиническую больницу №7. Подробности ДТП уточняются.
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