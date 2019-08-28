В АО «КАУСТИК» установлен новый тренажерный комплекс «Куб-3»

Экономика 28.08.2019 09:36
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28.08.2019 09:36
Модульный многофункциональный тренажерный комплекс «Куб-3» установлен на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа» для отработки профессиональных навыков сотрудников профильных служб предприятия.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, новый современный модульный комплекс российского производства «Куб-3» пока единственный среди промышленных предприятий региона учебный тренажер для спасателей и пожарных. Он предназначен для проведения тренировок с отработкой основных элементов спасательных работ.
«Раньше командирам специальных формирований предприятия приходилось ездить в Новомосковск Тульской области, где они на базе Центра аварийно-спасательных формирований проходили обучение на таком комплексе, – говорит заместитель главного инженера АО «КАУСТИК» Дмитрий Занин. – С приобретением «Куба-3» у наших сотрудников есть возможность на месте отработать все основные элементы спасательных работ, в частности: передвижение в сложных условиях, в ограниченном пространстве, отточить навыки эвакуации людей с высоты, из емкости через люки и оконный проем. А также пройти адаптацию к работе в средствах индивидуальной защиты, вес которых достигает 5-6 килограмм».
«Куб» представляет собой уникальное сооружение, модули которого полностью воспроизводят цеховые производственные пространства. В настоящее время в заводском учебном центре завершается оснащение необходимым оборудованием технического класса для проведения обучения сотрудников спасательных формирований предприятия навыкам работы на новом тренажере.
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