Экономика

В АО «КАУСТИК» установлен новый тренажерный комплекс «Куб-3»

Экономика 28.08.2019 09:36
499 0
28.08.2019 09:36


Модульный многофункциональный тренажерный комплекс «Куб-3» установлен на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа» для отработки профессиональных навыков сотрудников профильных служб предприятия.   
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, новый современный модульный комплекс российского производства «Куб-3» пока единственный среди промышленных предприятий региона учебный тренажер для спасателей и пожарных. Он предназначен для проведения тренировок с отработкой основных элементов спасательных работ.
«Раньше командирам специальных формирований предприятия приходилось ездить в Новомосковск Тульской области, где они на базе Центра аварийно-спасательных формирований проходили обучение на таком комплексе, – говорит заместитель главного инженера АО «КАУСТИК» Дмитрий Занин. – С приобретением «Куба-3» у наших сотрудников есть возможность на месте отработать все основные элементы спасательных работ, в частности: передвижение в сложных условиях, в ограниченном пространстве, отточить навыки эвакуации людей с высоты, из емкости через люки и оконный проем. А также пройти адаптацию к работе в средствах индивидуальной защиты, вес которых достигает 5-6 килограмм». 
«Куб» представляет собой уникальное сооружение, модули которого полностью воспроизводят цеховые производственные пространства. В настоящее время в заводском учебном центре завершается оснащение необходимым оборудованием технического класса для проведения обучения сотрудников спасательных формирований предприятия навыкам работы на новом тренажере.
         

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Акционер волгоградского «Конфила» потребовал 121 миллион рублей от гендиректора кондитерской фабрики
01.08.2019 14:11
16833 5
«Белое море» волгоградского «Химпрома» ушло с молотка
27.08.2019 20:10
11023 11
В Волгоградской области модернизируют системы освещения
21.08.2019 21:36
6045 0
Экономика
28.08.2019 08:54
Экономика 28.08.2019 08:54
438 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2019 20:10
Экономика 27.08.2019 20:10
11023 11 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2019 17:08
Экономика 27.08.2019 17:08
257 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2019 16:10
Экономика 27.08.2019 16:10
4752 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2019 13:12
Экономика 27.08.2019 13:12
525 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2019 12:04
Экономика 27.08.2019 12:04
309 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.08.2019 15:10
Экономика 26.08.2019 15:10
1212 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.08.2019 14:42
Экономика 26.08.2019 14:42
289 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.08.2019 10:31
Экономика 26.08.2019 10:31
741 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.08.2019 15:47
Экономика 23.08.2019 15:47
4559 18 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.08.2019 17:10
Экономика 22.08.2019 17:10
903 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.08.2019 09:54
Экономика 22.08.2019 09:54
13382 13 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 21:36
Экономика 21.08.2019 21:36
6045 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 16:52
Экономика 21.08.2019 16:52
594 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 14:25
Экономика 21.08.2019 14:25
347 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:20
«Бесшумно и плавно»: в Волгограде готовят большой ремонт линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
11:18
Центр Волгограда в День города закроют для автомобилистовСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде пассажирка травмировалась в салоне троллейбуса из-за лихачаСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде на братскую могилу придут опытные реставраторыСмотреть фотографии
09:36
В АО «КАУСТИК» установлен новый тренажерный комплекс «Куб-3»Смотреть фотографии
08:43
«Не вписался в поворот»: на въезде в Волгоград перевернулся минивэн, 9 пострадавшихСмотреть фотографии
08:08
У губернатора Волгоградской области оказалось на одну высокую награду больше Смотреть фотографии
20:10
«Белое море» волгоградского «Химпрома» ушло с молоткаСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: Мечта проехать по новой магистрали в обход Волгограда сбудется через 5 лет Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В Волгоградской области ботулизмом заразились 10 человек, один умерСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области двух инвалидов-сердечников оставили без бесплатных лекарствСмотреть фотографии
16:37
В Волгоградской области осужденного за угрозы убийством засудят за насилие над приставомСмотреть фотографии
16:21
«Крысиный рай»: полчища грызунов облюбовали помойку в поселке под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
16:10
Волгоградское УФАС дало добро на строительство дублера Второй продольной магистралиСмотреть фотографии
15:53
Ветеранов «Красного Октября» поздравили с 50-летней годовщиной свадьбыСмотреть фотографии
15:00
«Я люблю тебя до слез»: избиратели Волгоградской области непоколебимы Смотреть фотографии
14:35
Жителя Волгоградской области за избиение младенца отправили за решетку на 2 годаСмотреть фотографии
13:04
«Мечты сбываются»: федеральные чиновники дали старт строительству дороги в обход Волгограда Смотреть фотографии
12:50
В Волгоградской области – самые низкие цены на бензин в ЮФОСмотреть фотографии
12:33
На Центральной набережной Волгограда кроссовер «сыграл в боулинг» с деревом в кадушке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:26
«Ростелеком» порадовал участников молодежного фестиваля высокоскоростным интернетомСмотреть фотографии
12:18
Житель Волгограда познакомился с женщиной ради содержимого ее кармановСмотреть фотографии
11:59
В Волжском уберут билборды с призывом «Пора менять власть!» Смотреть фотографии
10:49
В Волгоград прибывает президент «Лукойла» Вагит АлекперовСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом легковушка въехала в грузовик на «аварийке», трое человек пострадалиСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области клещи продолжают нападать на людейСмотреть фотографии
21:25
«Короче, Склифософский»: Волгоградцам предлагают долго не дискутировать по земельным вопросамСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: Жители квартала в Волгограде скинулись и отремонтировали убитую дорогу Смотреть фотографииCмотреть видео
19:31
Волгоградский «Ротор» обыграл в Москве «Спартак-2»Смотреть фотографии
17:37
Управление судебных приставов Волгоградской области усилили московским кадромСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 