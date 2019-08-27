Сбербанк предложил клиентам новые условия ипотечного страхования имущества





СК «Сбербанк страхование» (дочерняя компания Сбербанка) предложила клиентам, приобретающим недвижимость в ипотеку, комплексную программу страхования. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь можно застраховать не только конструктивные элементы приобретаемого в ипотеку жилья, но и внутреннюю отделку, инженерное оборудование, а также гражданскую ответственность собственника квартиры перед соседями. Ранее базовая программа ипотечного страхования имущества предполагала защиту только конструктивных элементов.

По статистике компании «Сбербанк страхование», собранной в рамках страхования имущества физлиц по договорам, не связанным с оформлением ипотеки, повреждение конструктивных элементов составляет около 10% от общего количества страховых случаев. Такие страховые случаи, как правило, происходят в результате достаточно серьезных происшествий, по ним производятся выплаты в крупном размере.

В то же время наибольшее количество событий — около 90% от общего количества — связаны с повреждением внутренней отделки и инженерного оборудования, также распространены обращения по страхованию гражданской ответственности.

В связи с этим СК «Сбербанк страхование» решила предоставить клиентам возможность комплексного страхования имущества и ответственности при заключении договора ипотечного кредитования. Клиент может выбрать либо базовое страховое покрытие, которое распространяется на конструктивные элементы, либо комплексную программу, предусматривающую и страхование внутренней отделки, инженерного оборудования, гражданской ответственности собственника.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Компания «Сбербанк страхование»— дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2018 год составил 15,7 млрд руб. (по данным МСФО). Входит в топ-10 универсальных страховых компаний РФ по объему сборов. Рейтинговый класс по шкале «Эксперт РА» — ruAAА.

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2018 год составил 181,5 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2018 года — 359,5 млрд рублей, страховые резервы — 315,8 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни (доля рынка страхования жизни — 39% на 31 декабря 2018 года). Рейтинговый класс по шкале «Эксперт РА» — ruAAA.



