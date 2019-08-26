Экономика

Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты в садоводческих товариществах Волгоградской области

Экономика 26.08.2019 10:31 Реклама
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26.08.2019 10:31 Реклама


Сбербанк установил более 20 pos-терминалов в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, благодаря расширению эквайринговой сети банка, теперь дачники региона могут оплачивать членские взносы с помощью банковской карты.
Современные терминалы позволяют принимать оплату банковскими картами, в том числе с бесконтактной технологией, а также устройствами с подключенными платёжными сервисами ApplePay, SamsungPay, GooglePay. Комиссия с плательщика не взимается.
По данным пресс-службы Волгоградского отделения ПАО Сбербанка, на 31 июля 2019 года жители региона совершили уже более 16 тысяч платежей через терминалы, установленные в садоводческих некоммерческих товариществах.
«Безналичные платежи становятся все более востребованными среди клиентов Волгоградского отделения, и банк продолжает расширять сеть терминалов безналичной оплаты. В настоящий момент парк pos-терминалов в регионе уже превысил 26 тысяч устройств. Они просты в использовании и делают обслуживание клиентов более быстрым. Также избавляют организацию от необходимости проводить инкассацию», - прокомментировала заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Наталья Газарян.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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