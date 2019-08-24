В Волжском закладчикам синтетического наркотика грозит до 20 лет лишения свободы

Происшествия 24.08.2019 12:15
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24.08.2019 12:15
Особо крупную партию синтетических наркотиков изъяли в Волжском полицейские. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, задержаны трое подозреваемых – 40-летняя женщина и двое ее приятелей 30 и 38 лет. В экспертно-криминалистическом центре определили, что наркотическая смесь с содержанием N-метилэфедрона весит более 250 граммов.
Задержанные вместе снимали квартиру, в которой готовили закладки с дурманящими веществами для дальнейшего их распространения. В содеянном они сознались. Следователи вышли в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу.
За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере фигурантам дела грозит от 15 до двадцати лет лишения свободы.
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