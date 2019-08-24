В Волжском закладчикам синтетического наркотика грозит до 20 лет лишения свободы





Особо крупную партию синтетических наркотиков изъяли в Волжском полицейские. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, задержаны трое подозреваемых – 40-летняя женщина и двое ее приятелей 30 и 38 лет. В экспертно-криминалистическом центре определили, что наркотическая смесь с содержанием N-метилэфедрона весит более 250 граммов.

Задержанные вместе снимали квартиру, в которой готовили закладки с дурманящими веществами для дальнейшего их распространения. В содеянном они сознались. Следователи вышли в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу.

За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере фигурантам дела грозит от 15 до двадцати лет лишения свободы.



