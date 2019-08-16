Экономика 16.08.2019 17:26 Реклама
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16.08.2019 17:26 Реклама
ВТБ изменил минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам в рамках программы «Победа над формальностями». Теперь при взносе 30% от стоимости объекта недвижимости клиент может получить решение по ипотеке по двум документам. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, специальное предложение действует до 30 сентября 2019 года.
Программа «Победа над формальностями» предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимо лишь два документа – паспорт и СНИЛС. При этом регистрация заемщика в регионе приобретения недвижимости не обязательна. Предложение банка позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке, апартаменты по ставке от 9,45% годовых, а также рефинансировать ранее оформленный кредит. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей.
«Стратегия ВТБ направлена на максимальную персонализацию услуг для клиентов банка. Поэтому ипотеку по двум документам – паспорту и СНИЛС – мы оформляем теперь с первоначальным взносом от 30%. К примеру, если заемщик покупает квартиру за 4 млн, ему достаточно иметь 1,2 млн рублей собственных средств. Ежемесячный платеж по такому кредиту на 15 лет составит порядка 30 тыс. рублей, а от подачи заявки до получения ипотеки пройдет всего два дня. На наш взгляд, такие условия позволят семьям решить свой жилищный вопрос в сжатые сроки и с максимальной выгодой», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.
По итогам первого полугодия 2019 года в рамках программы «Победа над формальностями» банк заключил более 20 тыс. сделок на 50 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регионами-лидерами по объему выдач в рамках программы за январь-июнь стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика Татарстан и Краснодарский край.
Помимо возможности совершить ипотечную сделку всего по двум документам ВТБ предлагает широкую линейку программ для самых разных категорий клиентов. Требования к первоначальному взносу при этом также комфортны – самостоятельно необходимо оплатить от 10% до 20% стоимости жилья. Кроме того, при расчете первоначального взноса может учитываться сумма материнского капитала.
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