Экономика 16.08.2019 15:44
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16.08.2019 15:44
Делегация иностранных корреспондентов провела в Волгоградской области три дня. В состав группы вошли шеф-корреспондент газеты «Аль-Халидж» (ОАЭ) Карим Салим Муртада и шеф-корреспондент газеты «Фрайтаг» (Германия) Хайден Ульрих Вильхельм.
Представители СМИ познакомились с главными достопримечательностями региона, побывали на градообразующем предприятии, посетили детскую больницу и встретились с руководством области. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Сады Придонья», гости посетили в крупнейший сад России, изучили уникальную «цепочку» компании – от «семечка до готовой продукции», попробовали новинки продукции и пообщались с сотрудниками.
«Нашим читателям в Германии было бы интересно узнать, как вы работаете с таким большим садом, — сказал Хайден Ульрих Вильхельм. — Сколько сортов яблок, сколько людей нужно на уборку 8000 гектаров, как происходит обрезка деревьев, как вы заботитесь об экологии. Подобный обмен опытом обязательно заинтересует моих соотечественников».
Иностранные гости попробовали вкусную продукцию компании: сок прямого отжима из только что собранных плодов, новую линейку растительных напитков Nemoloko, а яблоки из Садов Придонья забрали с собой.
Журналисты остались под впечатлением от увиденного. По словам делегатов они не ожидали увидеть подобные мощности, которые могут легко составить конкуренцию ведущим мировым производителям.
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