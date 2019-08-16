







Сегодня в ходе встречи с инициативной группой своих сторонников, губернатор Волгоградской области, параллельно являющийся кандидатом в губернаторы на второй срок, рассказал собравшимся о задачах дальнейшей работы на благо региона. Как сообщает, ИА «Высота 102», Андрей Бочаров выступил с многоплановой часовой речью, в которой затронул все аспекты жизни Волгоградской области - от возрождения промышленности до благоустройства. Например, глава региона отметил, что будет продолжено выполнение прежних и объявлена новая программа по благоустройству райцентров и центральных усадеб. В частности, остаётся провести благоустройство в 110 поселениях. Эту работу планируется завершить к 2020 году.





Кроме того, глава региона не обошел стороной «проекты мечты» - строительство объезда вокруг Волгограда и возведение комплекса гидротехнических сооружений для обводнения Волго - Ахтубинской поймы.

В своем выступлении Андрей Бочаров также обозначил «жесткую, но необходимую» задачу в течение 3-х ближайших лет удвоить объем денег, выделяемых на обслуживание дорог в муниципальных образованиях.











