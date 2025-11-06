

В Волгограде на 74-м году жизни скончался Сергей Петрович Трофимов – основатель ИА «Высота 102». Трагическое известие с горечью восприняли не только самые близкие люди Сергея Петровича, но и его многочисленные коллеги, безусловно, и тысячи преданных читателей информагентства.

Своими воспоминаниями о Сергее Трофимове с редакцией поделился руководитель волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин:

– С Сергеем Петровичем мы познакомились году в 1998-м. Он тогда уже был небожителем во всех смыслах – и журналистском, и административном. Общались у него в небольшом кабинете на Ленина, 9, сидя на подоконнике, чтоб ему удобнее было курить. Говорить было сложно – постоянно звонил телефон – из далеких районов, из Чечни, из приемной Максюты. Он, конечно, мне тогда показался очень важным, но, наверное, больше озабоченным.

Еще вспоминаю, как в 2003 году, при подготовке к празднованию 300 лет Российской прессы, когда мы готовили большое мероприятие в гостинице «Турист», Николай Кириллович на планерке потребовал, чтобы Сергею был вручен специальный Гран-при. И тогда мы долго искали для приза современный музыкальный центр...

У Сергея были интересные отношения с властью, сейчас такие сложно представить. Он мог накричать на кого-то, не на Максюту, конечно, - пониже. Думаю, это все шло оттого, что он все время был в гуще событий, рядом с руководством, в самых сложных ситуациях во время принятия решений и даже помогая их принимать. Фактически, а не по названию – советником. И при этом, журналистом. И поэтому и он, и все признавали его право на критику и даже покричать.

Ну и конечно, он был первопроходцем в интернете. Работа «Высоты 102» - это был высокий стандарт работы в малознакомой тогда среде, которому теперь следуют многие другие последователи.

Последний раз мы перекинулись парой слов в этом году на похоронах Ефима Шустермана. Уходит гвардия.