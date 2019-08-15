Пусть история лечения не станет сказкой о потерянном времени





По отношению к организму человека время порой безжалостно. Оно способно истончить стенки сосудов, разрушить суставы и ослабить мышцы. Однако то же самое объективное и беспристрастное время дает внутреннему механизму человека невероятные шансы на восстановление.

И одно из его главных достижений – современная физиотерапия суставных заболеваний, которая наравне с лекарственными препаратами может входить в лечебный комплекс.

Об инновационных разработках в этой области рассказали ИА «Высота 102» специалисты Елатомского приборного завода.

Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД, работает одновременно с лекарственными препаратами и при правильном применении способен помочь в улучшении качества жизни пациента, страдающего суставными заболеваниями.





АЛМАГ+ можно использовать для снятия воспаления и боли в тяжелый период обострения заболевания. Специально разработанный противовоспалительный и обезболивающий режим дает возможность приблизить облегчение болезненного состояния. Планомерное методичное лечение заболевания так же необходимо.

Использование основного режима АЛМАГа+ в составе комплексного лечения способствует:

— усилению кровообращения и лучшему усвоению лекарственных препаратов;

— сокращению сроков лечения и, в перспективе, повышению качества жизни пациента;

— в сочетании с прочими лечебными компонентами АЛМАГ+ может помогать препятствовать разрушению суставов и позвоночника, не допускать обострения заболевания.

АЛМАГ+ и время объединяются для лечения и самых маленьких пациентов. Начиная уже с первого месяца жизни ребенка, можно использовать мягкий режим, действующий щадящими параметрами магнитного поля.

Одним из главных преимуществ этого аппарата является то, что он создан и для домашнего применения. Режим лечения пациент может выбирать самостоятельно, получив от специалиста все необходимые рекомендации.

АЛМАГ+ применяется для лечения:

— артрита,

— артроза,

— остеохондроза, в т.ч. и шейный,

— последствий травм.





АЛМАГ+ в Волгограде и области можно приобрести во всех аптеках ГУП «ВОЛГОФАРМ».

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www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+ Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:ОГРН 1026200861620 Реклама 16+





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