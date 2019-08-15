Пусть история лечения не станет сказкой о потерянном времени

Здравоохранение 15.08.2019 15:24 Реклама
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15.08.2019 15:24 Реклама
По отношению к организму человека время порой безжалостно. Оно способно истончить стенки сосудов, разрушить суставы и ослабить мышцы. Однако то же самое объективное и беспристрастное время дает внутреннему механизму человека невероятные шансы на восстановление.
И одно из его главных достижений – современная физиотерапия суставных заболеваний, которая наравне с лекарственными препаратами может входить в лечебный комплекс.
Об инновационных разработках в этой области рассказали ИА «Высота 102» специалисты Елатомского приборного завода.
Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД, работает одновременно с лекарственными препаратами и при правильном применении способен помочь в улучшении качества жизни пациента, страдающего суставными заболеваниями.
АЛМАГ+ можно использовать для снятия воспаления и боли в тяжелый период обострения заболевания. Специально разработанный противовоспалительный и обезболивающий режим дает возможность приблизить облегчение болезненного состояния. Планомерное методичное лечение заболевания так же необходимо.
Использование основного режима АЛМАГа+ в составе комплексного лечения способствует:
— усилению кровообращения и лучшему усвоению лекарственных препаратов;
— сокращению сроков лечения и, в перспективе, повышению качества жизни пациента;
— в сочетании с прочими лечебными компонентами АЛМАГ+ может помогать препятствовать разрушению суставов и позвоночника, не допускать обострения заболевания.
АЛМАГ+ и время объединяются для лечения и самых маленьких пациентов. Начиная уже с первого месяца жизни ребенка, можно использовать мягкий режим, действующий щадящими параметрами магнитного поля.
Одним из главных преимуществ этого аппарата является то, что он создан и для домашнего применения. Режим лечения пациент может выбирать самостоятельно, получив от специалиста все необходимые рекомендации.
АЛМАГ+ применяется для лечения:
— артрита,
— артроза,
— остеохондроза, в т.ч. и шейный,
— последствий травм.
АЛМАГ+ в Волгограде и области можно приобрести во всех аптеках ГУП «ВОЛГОФАРМ».
Телефон справочной службы: 8-800-707-07-88
on-line заказ на сайте www.volgofarm.ru
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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