Происшествия

На Второй Продольной в Волгограде столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

Происшествия 15.08.2019 11:15
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15.08.2019 11:15


На Второй Продольной магистрали на участке пересечения улиц Огородная и Череповецкая – ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщили  ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным, водитель отечественной «двенадцатой» совершал разворот со стороны Советского района в сторону улицы Огородной Ворошиловского района, не выдержал  боковой интервал и зацепил "Хундай Солярис". Отечественную легковушку занесло на грузовичок "Хендай Портер", который вылетел на встречку.  


Там он столкнулся с "ВАЗ-14" и дальше попал под большегруз "Вольво". От удара грузовик перевернулся на бок.  Госпитализированы три человека из "четырнадцатой" - 22-летний водитель, его 19-летняя сестра и их мама. У всех диагностированы травмы головы. 37-летний водитель грузовика получил также сотрясение мозга, у него множественные  колото-резаные раны шеи и конечностей.  На данном участке образовалась пробка, сотрудники ГАИБДД регулируют движение. По предварительным данным, длина дорожного затора  по обе стороны - около 2 километров.



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