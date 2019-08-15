



На Второй Продольной магистрали на участке пересечения улиц Огородная и Череповецкая – ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным, водитель отечественной «двенадцатой» совершал разворот со стороны Советского района в сторону улицы Огородной Ворошиловского района, не выдержал боковой интервал и зацепил "Хундай Солярис". Отечественную легковушку занесло на грузовичок "Хендай Портер", который вылетел на встречку.









Там он столкнулся с "ВАЗ-14" и дальше попал под большегруз "Вольво". От удара грузовик перевернулся на бок. Госпитализированы три человека из "четырнадцатой" - 22-летний водитель, его 19-летняя сестра и их мама. У всех диагностированы травмы головы. 37-летний водитель грузовика получил также сотрясение мозга, у него множественные колото-резаные раны шеи и конечностей. На данном участке образовалась пробка, сотрудники ГАИБДД регулируют движение. По предварительным данным, длина дорожного затора по обе стороны - около 2 километров.











