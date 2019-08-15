Происшествия 15.08.2019 11:15
7954 4
15.08.2019 11:15
На Второй Продольной магистрали на участке пересечения улиц Огородная и Череповецкая – ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным, водитель отечественной «двенадцатой» совершал разворот со стороны Советского района в сторону улицы Огородной Ворошиловского района, не выдержал боковой интервал и зацепил "Хундай Солярис". Отечественную легковушку занесло на грузовичок "Хендай Портер", который вылетел на встречку.
Там он столкнулся с "ВАЗ-14" и дальше попал под большегруз "Вольво". От удара грузовик перевернулся на бок. Госпитализированы три человека из "четырнадцатой" - 22-летний водитель, его 19-летняя сестра и их мама. У всех диагностированы травмы головы. 37-летний водитель грузовика получил также сотрясение мозга, у него множественные колото-резаные раны шеи и конечностей. На данном участке образовалась пробка, сотрудники ГАИБДД регулируют движение. По предварительным данным, длина дорожного затора по обе стороны - около 2 километров.
Реклама
Популярное по теме
10.08.2019 14:21
104561 0
03.08.2019 14:56
269490 0
03.08.2019 10:29
170666 0
В Кировском районе Волгограда двухлетняя девочка утонула в бассейне14.08.2019 20:17
Происшествия 14.08.2019 20:17
3503 0 Обсудить
В Дзержинском районе Волгограда загорелся "Франтэль"14.08.2019 19:44
Происшествия 14.08.2019 19:44
2008 0 Обсудить
В Волгограде арестовали "наркохудожника" (ВИДЕО)13.08.2019 10:10
Происшествия 13.08.2019 10:10
5400 6 Обсудить
В Волгограде мусоровоз снес забор около гостиницы МВД13.08.2019 09:04
Происшествия 13.08.2019 09:04
2416 5 Обсудить
В Волгограде задержали производителей поддельных химикатов12.08.2019 11:21
Происшествия 12.08.2019 11:21
3005 6 Обсудить
В Волгограде вырванное с корнем дерево перекрыло дорогу к Волге11.08.2019 18:42
Происшествия 11.08.2019 18:42
1902 0 Обсудить
В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель11.08.2019 10:51
Происшествия 11.08.2019 10:51
18808 0 Обсудить
Под Волгоградом извлекли машину с телом водителя из озера10.08.2019 14:33
Происшествия 10.08.2019 14:33
8801 0 Обсудить
"Нет семьи": на автодороге «Волгоград-Астрахань» погибли пять человек в ДТП (ВИДЕО)10.08.2019 14:21
Происшествия 10.08.2019 14:21
104561 0 Обсудить
В Волгограде отвергнутый влюбленный сжег машину дамы сердца10.08.2019 11:01
Происшествия 10.08.2019 11:01
2539 0 Обсудить
Под Волгоградом поднимают внедорожник из озера с утонувшим водителем10.08.2019 10:41
Происшествия 10.08.2019 10:41
6369 0 Обсудить
В Волгограде в ходе конфликта двух женщин погибла собака, которую выкинули с 5 этажа09.08.2019 11:48
Происшествия 09.08.2019 11:48
4387 14 Обсудить
Пять человек пострадали в Волгоградской области в лобовом ДТП09.08.2019 10:41
Происшествия 09.08.2019 10:41
5937 16 Обсудить
В Волжском поймали курьера-мошенника09.08.2019 09:16
Происшествия 09.08.2019 09:16
2177 7 Обсудить
Упавшую в колодец таксу спасли на «Красном Октябре» в Волгограде08.08.2019 15:10
Происшествия 08.08.2019 15:10
2992 12 Обсудить
Реклама